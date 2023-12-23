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CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı - Son Dakika
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CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı

Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, hükümete çağrıda bulundu. Özel, ''Hükümet derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir. Başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan AK Parti'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

23.12.2023 - 23:37,  Güncelleme: 00:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olmasıyla ilgili hükümetin Meclis'i bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, "Başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan AK Parti'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız." ifadelerini kullandı.

PENÇE KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 12 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütünün peş peşe düzenlediği saldırılarda 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: HÜKÜMET SİYASİ PARTİ GRUPLARINI VE MECLİS'İ BİLGİLENDİRMELİ

Hükümete seslenen Özgür Özel, terör saldırısı ile ilgili Meclis bilgilendirilmedikçe AK Parti'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacaklarını vurguladı. CHP lideri Özel, şunları söyledi: "Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir. Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz.

CHP lideri Özgür Özel, hükümete seslendi: Meclis bilgilendirilmedikçe, AK Parti'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"BİLGİLENDİRME YAPILMADAN, AK PARTİ'NİN ALTINDA İMZASI OLAN HİÇBİR BİLDİRİYE İMZA ATMAYACAĞIZ"

Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız.

"MİLLETİMİZ KENDİ YASINI İLAN ETMİŞTİR"

Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!"

CHP lideri Özgür Özel, hükümete seslendi: Meclis bilgilendirilmedikçe, AK Parti'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldiği duyuruldu. Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hâle getirdiği terörist sayısı 16'ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadeleri kullanıldı.

CHP lideri Özgür Özel, hükümete seslendi: Meclis bilgilendirilmedikçe, AK Parti'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız
CHP lideri Özgür Özel\'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
YORUMLAR (2)
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Pençe-Kilit Operasyonu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı - Son Dakika
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