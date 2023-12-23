CHP lideri Özgür Özel\'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olmasıyla ilgili hükümetin Meclis'i bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, "Başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan AK Parti'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız." ifadelerini kullandı.
Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütünün peş peşe düzenlediği saldırılarda 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi.
Hükümete seslenen Özgür Özel, terör saldırısı ile ilgili Meclis bilgilendirilmedikçe AK Parti'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacaklarını vurguladı. CHP lideri Özel, şunları söyledi: "Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir. Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz.
Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız.
Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldiği duyuruldu. Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hâle getirdiği terörist sayısı 16'ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı - Son Dakika