Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, hızlı yükselişiyle Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.
Koltuğa oturduktan sonra girdiği ilk seçimde CHP'yi birinci parti yapmayı başaran Özgür Özel'in çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.
Özel'in fotoğrafını görenler "Her şeyi değişmiş, bir bakışı değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Politika › Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı - Son Dakika
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