Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı - Son Dakika
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Politika

Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı

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Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çocukluk yıllarında çekilmiş bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Fotoğraf karesini görenler ''Her şeyi değişmiş, bir bakışı değişmemiş'' demekten kendini alamadı.

27.11.2024 11:10  Güncelleme: 11:27
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, hızlı yükselişiyle Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.

Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Koltuğa oturduktan sonra girdiği ilk seçimde CHP'yi birinci parti yapmayı başaran Özgür Özel'in çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı

Özel'in fotoğrafını görenler "Her şeyi değişmiş, bir bakışı değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel\'in çocukluk fotoğrafı

Özgür Özel, Çocukluk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Erginer:
    Çirkin adam hep çirkin 28 45 Yanıtla
  • Murat:
    Siyaset Tarihine damga mı vurmuş.!! güldürme milleti. o vursa vursa DEM'li dostları ile birlikte PKK tarihine damga vurur ancak. 36 25 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CHPKK NIN YÜZ KARASI BU ADAM YÜZÜNDEN PATİDEN SOĞUDUM 22 15 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    kendi partisini yönetemeyen kişi bunlar partide herkes ayrı telden çalıyor akp de belediye başkanı sanatçılar olayı olsa partiden ihraç edilirdi 14 7 Yanıtla
  • ibrahim çetin:
    çocukluğundan belliymiş silik ve düşük profil oluşu 10 5 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    bir türlü ısınamadım bu adama,kılıçdaroğlu daha demokrat,hak arayan ve hesap soran kişiydi 0 0 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Türk siyasetine vurduğu damga insanları partisinden soğutmak mı ? Bu şahıs ve ortağı İBB başkanı şahıs Türk siyasetine leke süren şahıslardır, muhalefet görevini mi yerine getirmiş onlara inanan insanları mı mutlu etmiş ne yapmış bugüne kadar? 0 0 Yanıtla
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