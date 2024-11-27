Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel\'in çocukluk fotoğrafı

Ademoğlu Cumuriyet:

Türk siyasetine vurduğu damga insanları partisinden soğutmak mı ? Bu şahıs ve ortağı İBB başkanı şahıs Türk siyasetine leke süren şahıslardır, muhalefet görevini mi yerine getirmiş onlara inanan insanları mı mutlu etmiş ne yapmış bugüne kadar?