CHP lideri Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun önünde saygıyla eğiliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk kez genel başkan sıfatıyla grup toplantısında partililere hitap etti. Konuşmasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu selamlayarak başlayan Özel, "Hukukun rafa kaldırıldığı bir dönemde 13 yıl boyunca AKP'ye karşı büyük mücadele vermiş, PKK'nın hedefi olmuş, Çubuk'ta linç girişimine uğramış, bu partiye ve hepimizde çok büyük emeği olan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Kurultayın kaybedeni yoktur. Kurultayın kazananı CHP ve sonunda Türkiye olacak" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİ ALDIK, KABUL EDİYORUZ"

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: " Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk gençlere emanet etmiştir. Bu partiyi siz iktidar yapacaksınız. Değerli arkadaşlarım, bizi dinleyen ve izleyen halkımız hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kongremizde delegelerimiz Atatürk'ün partisini en kısa zamanda iktidar yapma görevi vermiştir; bu görevi alıyoruz, kabul ediyoruz.

"SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

CHP, liderine demokratik yollardan rakip çıkılabildiği, demokratik bir yarışın yapılabildiği bir parti olduğunu, kendi içinde demokrasi olduğunu gösteren bir partidir. Çok önemli bir kurultayı geride bıraktık. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı ciddi bir mücadele vermiş, Artvin'de bir şehit verdiğimiz acı olayı yaşadığımız, Çubuk'ta linç girişimi yaşamış genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum. Emekleri unutulmaz, kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Kaybedeni olmayan bir kurultayı geride bıraktık.

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

"EKİPÇİLİK YAPMADIM"

Kurultayımız CHP'nin ve Türkiye'nin kazandığı bir kurultaydır. Bunu da yakın zamanda Türkiye görecektir. Türkiye siyasi tarihinde ilk kez bir gölge kabine görevlendirmesi yaptık. 18 genel başkanı yardımcımızın görevlendirilmesiyle, onların her yaptığını dakika dakika izleyecek, etkin, yapıcı ve kararlı muhalefet yürütecek 18 arkadaşımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesinin 9'u kadın, 9'u erkek. Bunu bize öğreten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurultaya 43 il başkanıyla girip, 81 il başkanıyla çıkacağımı söyledim ve ekipçilik yapmadım, 81 il başkanıyla birlikte kurultayın hemen ardından sabah kahvaltı yaptık.

"BELEDİYELERDEKİ DÜZENLEMELERİN HIZLA YAPILMASI GEREKİYOR"

Hatay'a yaptığım ziyarette deprem enkazının ancak yüzde 25'inin kaldırılmış olduğunu öğrendim. Hatay'a yapılması gereken konutun çok az bir bölümü yapılmış durumda. İnşaatı süren 32 bin konut hemen bitse 10 Hataylıdan 9'u yine sokakta kalacak. Yıkımın yüzde 44'ü Hatay'da, can kaybının yarısı Hatay'da. Atatürk'ün söylediği sözü tekrarlıyorum, Hatay benim kişisel meselemdir. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin, Lütfü Savaş'ın neler yaptığını belirten sunumlar aldım. Deprem bölgesindeki ve deprem bölgesinden göç alan belediyeler için düzenlemelerin hızla yapılması gerekiyor.

"DEĞİŞTİRECEĞİZ BU ÜLKENİN KADERİNİ"

CHP, Atamızın vasiyeti gereği kimsesizlerin kimsesidir. Geçtiğimiz günlerde Anayasa'ya yönelik darbe girişimine karşı barolar birliği bir eylem yaptı onları destekledik. Şimdi DİSK, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor. Örgütlerimiz Eskişehir'de onlarla yürüyecek. Ankara'ya ulaştıkları cuma günü DİSK ile birlikte Ulus'a yürüyecek. Değiştireceğiz bu ülkenin kaderini.

AYM-YARGITAY KRİZİNE TEPKİ

Bu ülkede kimse AYM kararlarına uymamayı düşünmüyorken durduk yerde Hataylıların oylarıyla seçilen Can Atalay'ın üzerindeki kilidi açmıyorlar. AYM 'Çabuk salın' dedi. Önce alt mahkeme, sonra Yargıtay AYM'ye kafa tuttu. Öyle bir kafa tuttu ki kişisel meseleler, tehditler… Kararda, Kurtulmuş'a had bildirmek var. Kararda milli iradeyi tanımamazlık var. Meclis'e 'Siz kimsiniz?' diye ayar verme var. Sayın Kurtulmuş'u aradım, ne olduysa Meclis özel gündemle toplanmadı. Bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir."