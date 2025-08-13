Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Haberin Videosunu İzleyin
Özel: Çerçioğlu\'na \'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti\'ye katılırsın\' demişler
13.08.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özel: Çerçioğlu\'na \'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti\'ye katılırsın\' demişler
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılacak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Özel "Özlem Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler" ifadelerini kullandı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERDOĞAN KONUŞMASINDA SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü etkinlik sırasında "Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim, Aydın'ı" sözleriyle doğruladığı transfer için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Silivri'deki Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖZEL'DEN SES GETİRECEK İDDİA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulunan Özel "Kendisine 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİLERİ ELLEMİYORLAR"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz.

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi. Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline atacağız, o da bahane edecek. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.

"BÖYLE Mİ ALACAKSIN AYDIN'I, YAZIKLAR OLSUN"

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı.

"BİR DAHAKİNE YİNE ALACAĞIM AYDIN'I"

Yazıklar olsun. Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye katılacakmış. AK Parti'nin kara düzeni. Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Ege'de 1 tane ilde kaldın mı?"

Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Benvekendim :
    Bu ülkedeki en büyük sorun gerçekten basiretli ve karakterli bir muhalefetin olmayışı. Bu kadar basit iftiralar ile kaldırılabilir bir seçmeni var ise zaten onlara da geçmiş olsun. 29 7 Yanıtla
    Ahmet PEHLİVAN:
    Bakanlık gelıyor ondan geçsın kımse yüzüm kara demez 0 0
  • Hasan Gungor:
    ispatla bol bol çamur atmasi kolay 22 7 Yanıtla
    Ahmet PEHLİVAN:
    Pekala nıye geçtı indan tükürdğgü yüze bakarmı demek bır sebebı var ya makam ya menfaat yada bır bakanlık gelırse şaşırmam 0 0
  • Emrullah gullu:
    sana nedense güvenmiyorum ozel 15 8 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    hadi oradan 15 4 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Ortalama zekaya sahip herkes CHP’den istifa Edip ak Parti’ye geçen elemanların suça bulaşıp tutuklanmamak adına katılım sağladığını biliyor bunu ancak maması kesilmesin diye inanmayan troller var 11 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi 5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu

15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
22:06
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
21:56
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
21:40
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
21:05
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 16:05:15. #7.12#
SON DAKİKA: Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.