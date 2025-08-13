Özel: Çerçioğlu\'na \'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti\'ye katılırsın\' demişler

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERDOĞAN KONUŞMASINDA SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü etkinlik sırasında "Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim, Aydın'ı" sözleriyle doğruladığı transfer için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Silivri'deki Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖZEL'DEN SES GETİRECEK İDDİA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulunan Özel "Kendisine 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİLERİ ELLEMİYORLAR"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz.

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi. Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline atacağız, o da bahane edecek. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.

"BÖYLE Mİ ALACAKSIN AYDIN'I, YAZIKLAR OLSUN"

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı.

"BİR DAHAKİNE YİNE ALACAĞIM AYDIN'I"

Yazıklar olsun. Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye katılacakmış. AK Parti'nin kara düzeni. Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Ege'de 1 tane ilde kaldın mı?"