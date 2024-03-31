CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ilk sonuçları sonrası CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Özgür Özel, "Bugün oylarıyla ülkemize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Aday gösterilse de ay olmasa da var gücüyle çalışan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Özel'in konuşması sırasında ağlamaklı bir ses tonuyla devam ederek gözlerinin dolması dikkat çekti.
Özel, konuşmasında sonuçlara göre seçmenin Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdiğini belirterek "Türkiye İttifakı tarihi bir sonuç elde etti." dedi. Özel ayrıca "CHP kurultayına o kurultayda genel başkanı seçimle değişebilen bir partinin Türkiye'de olduğunu gösteren başta Sayın Kılıçdaroğlu'na ve delegelerine çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı. İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları göstermiştir ki seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye karar verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Türkiye İttifakı tarihi bir sonuç elde etti. Ülkemizin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair de önemli mesaj verdi. Türkiye ittifakı tarihi bir karar vermiştir.
Seçmenimiz açık bir mesaj vermiştir, bu mesaj bizlerin okumasıyla şu şekildedir; biz kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini istiyoruz, farklılıklar zenginliğimizdir. Biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Biz milletimizin verdiği bu mesajı kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Bilinmesini isterim ki bu seçimlerin bir mağlubu yoktur. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır.
Biz milletimizin verdiği bu mesajı kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Bilinmesini isterim ki bu seçimlerin bir mağlubu yoktur. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır. CHP'nin 2019 yılında AKP'den aldığı İstanbul, Ankara, Mersin, Adana ve Antalya belediye başkanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim. Onlar merkezi yönetimin desteği olmasa da kösteği de olsa mazeret üretmeden iyi icraatın CHP temiz ve dürüst yönetir algısının yerleşmesine yaptıkları katkıyla bugünkü zaferin baş mimarlarıdır. Ayrıca elimizi de olup geçen seçimde de kaybetmediğimiz belediye başkanlarımız en zor günlerde sancağı ellerinde taşıdıkları için ayrıca bir takdiri hak ediyorlar.
Şehirlerimiz emin ellere teslime dilmiş, halkımızın yaşam alanlarını halk için yönetecek belediye başkanları seçilmiştir. Partimizin yaşadığı değişimi onayladıklarını ve kendi şehirleri için de istediklerini ifade etmek gerekiyor. Geçen mayıs ayında yaşadığımız büyük üzüntüden sonra seçmenimizde yaşanan büyük duygusal kopuşa CHP kurultayına o kurultayda genel başkanı seçimle değişebilen bir partinin Türkiye'de olduğunu gösteren başta Sayın Kılıçdaroğlu'na ve delegelerine çok şey borçluyuz."
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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