Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün - Son Dakika
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Politika

Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu. Özel, "Saraçhane'yi görmezlerse yerin dibine gömün" dedi.

24.03.2025 23:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

BOYKOT LİSTESİ AÇIKLADI

Daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.

"Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" diyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde:

  • "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!"
  • Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok... İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin...
  • Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın.
  • Gençler de 'Ülker, Ülker, Ülker' diyor. Bu da gençlerin talebidir.
  • Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok.
  • TRT'ye bakmayın
  • TGRT'nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.
  • Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com'dan sakın ha…
  • Kartalkaya'da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!"
Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haberler.com Özel, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (77)

  • Haan:
    keşke İsrail malları içinde bu kadar duyarlı olabilseydiniz 1010 163 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Aynısını israil ürünleri için yaptın mı özgür efendi yapmazsın tabi sen de o yürek yok sen de vatanseverlik yok. 785 148 Yanıtla
  • barbaros112:
    Sonuna KadaR Hakli.. 248 673 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    yüreğin varsa İsrail malları ni almıyoruz, kullanmıyoruz diyerek listeyi ver 624 102 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    ne yapacan böyle mi çıkaracan ekoyu dışarı doğru israili fonla sturbuksa gidin ikea dan alın özgürün uğraştığı işlere bak la siz bu zekayla hiper muhalefet olacan 15 milyon kişi eko için oy kullanmış özgür otur sıfır sınıfta kaldın 578 104 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Dünyaya Avrupaya Türkiyeyi şikayet ediyorsun o istediklerin devede kulak olur.Siz yabancilastikca biz milli olduk.O yüzden ülkemiz hep sağcı oldu. 483 75 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    kaç senedir ülke israil ürünlerine boykot yapıyor lakin bir kez olsun sen ve senin köhne zihniyetinden israile karşı duyamadik bu sözleri ibibik...sen ne diyorsan bu millet tam tersini yapacaktır..sonucta aşağidan da toplasan ederiniz%25 ,yukaridan da toplasan ederiniz %25.. 417 56 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    helal olsun.onlarin dilinden konuştuğun için... 79 275 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    param yok zaten istesemde gidemem .. sorunu reis toptan cozdu sag olsun. 209 61 Yanıtla
  • 123456mm:
    Biber gazı üreten firma da olsun listede.. 164 39 Yanıtla
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