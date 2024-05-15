CHP Milletvekili Gürer, Esnaf Kredilerindeki Faiz Artışını Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer, Esnaf Kredilerindeki Faiz Artışını Eleştirdi

CHP Milletvekili Gürer, Esnaf Kredilerindeki Faiz Artışını Eleştirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin esnafa verdiği kredide faiz artışına gitmesini eleştirdi. Gürer, geçen yıl verilen kredilerde bu yıl yapılan faiz artışının esnafı mağdur ettiğini belirtti. Ayrıca, küçük esnafın zincir marketler karşısında rekabet edememesi ve emeklilik prim gün sayısının düşürülmesi taleplerini de dile getirdi.

15.05.2024 12:08
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin esnafa verdiği kredide faiz artışına gitmesini eleştirdi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin geçen yıl verdiği kredilerde bu yıl faiz artırımına gitmesine tepki gösterdi.

Esnafın beklemediği bir durumla karşılaştığına işaret eden Gürer, "Bir yıl önce yüzde 7,5'le aldığı faiz oranının yüzde 17'ye çıkarıldığını, yüzde 8,5'le aldığı faiz oranının yüzde 18'e çıkarıldığını, yüzde 9,5'le aldığı faiz oranın yüzde 21'e çıkarıldığını, yüzde 17,5'le aldığı faiz oranının yüzde 25'e çıkarıldığını, yüzde 20'yle aldığı faiz oranının ise yüzde 26'ya çıkarıldığını kendilerine gönderilen mesajlarla öğrendiler. Esnafımız, '30 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim' diyor." ifadesini kullandı.

Küçük esnafın, zincir marketler karşısında mağdur edildiğini belirten Gürer, "Bugün artık zincir marketler köylere kadar market açıyorlar. Bu marketler toplu ürün aldıkları için, fiyatlandırmaları yerel esnafa göre daha farklı olduğu için, yerel esnafın bunlarla rekabet edebilme şansı yok. AVM'ler ve zincir marketlere düzenleme gelmediği süre içinde giderek küçük esnafın tükenmesi devam edecek." diye konuştu.

Gürer, esnafların emekliliğe erişebilmek için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200 güne çekilmesini beklediğini vurgulayarak, bu düzenlemenin bir an önce yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

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