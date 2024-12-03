CHP MYK'sından MHP ile randevu kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP MYK'sından MHP ile randevu kararı

Geniş Video İzle

Üst üste yapılan belediyelere kayyum atamalarının ardından CHP'den dikkat çeken bir karar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde toplanan MYK toplantısında kayyum uygulamalarının sona ermesinde uzlaşı zemini için MHP'den randevu talep edilmesi kararlaştırıldı.

03.12.2024 09:58  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana sekiz belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP MYK toplantısında dikkat çeken bir karar alındı. MYK toplantısında kayyum uygulamalarının sona ermesinde uzlaşı zemini için MHP'den randevu talep edilmesi kararlaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK toplantısının gündeminde komisyon aşaması tamamlanan 2025 bütçesi ve gelecek hafta görüşmeleri başlayacak olan asgari ücret vardı. CHP TBMM Grubu, 4 Aralık Çarşamba günü kapalı toplantıda bir araya gelecek. Dün yaklaşık 4,5 saat süren CHP MYK toplantısının gündem maddeleri arasında belediye başkanları toplantısı, dış politika, asgari ücret, bütçe görüşmeleri ve ekonomi masasının çalışmaları vardı.

CHP GRUBU KAPALI TOPLANTI YAPACAK

Komisyon aşaması tamamlanan ve 9 Aralık Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek 2025 bütçesi, CHP MYK'nın gündem maddelerinden biriydi. CHP Grubu bütçenin Genel Kurul'a gelmesinden önce çarşamba günü parti genel merkezinde kapalı grup toplantısı yapacak. CHP Genel Başkanı Özel, 2025 bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin açılışında grubu adına söz alacak.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

10 Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri öncesinde, CHP'nin 30 bin liralık asgari ücret talebi de MYK toplantısında değerlendirildi. Özel'in bugün gerçekleştirilecek grup toplantısında partisinin asgari ücret talebini daha güçlü bir şekilde değineceği belirtildi. Özel, alım gücünün düşüşünü temel ihtiyaçlar ve mutfak hesabı üzerinden örnekleyecek. Edinilen bilgiye göre MYK'da anket sonuçları da konuşuldu. Bu kapsamda, CHP'nin "Asgari ücret talebimiz 30, altına yokuz" söyleminin toplumda olumlu karşılık bulduğu üzerine duruldu. Anketlerde ayrıca CHP'nin birinci parti olma durumunun sürdürdüğü de değerlendirildi.

CHP MYK'sından MHP ile randevu kararı

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, MYK toplantısında Suriye'de yaşanan çatışmalara ve son duruma ilişkin sunum yaptı.

CHP'nin Gölge Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 Kasım'da Gaziantep'ten başlattığı, Trakya ve Karadeniz bölgelerinde devam eden ekonomi turu da toplantıda ele alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi masasının bu haftaki çalışmaları hakkında sunum yaptı. Özel'in grup toplantısında ekonomi masasının çalışmalarına da değineceği öğrenildi.

KAYYUMLARLA İLGİLİ MHP İLE GÖRÜŞÜLECEK

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana sekiz belediyeye atanan kayyumlar da toplantıda gündeme geldi. Buna göre, 10 siyasi partinin ortak imzasıyla kayyuma karşı hazırlanan kanun teklifi konusunda, CHP Grup Başkanvekillerinin ve TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin, MHP'den randevu talep etmesi kararlaştırıldı.

BAHÇELİ'DEN KAYYUMLAR İÇİN "SABIR" VURGUSU

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen MHP grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmada belediyelere kayyum atanmasına ilişkin, "Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemelidirler" ifadelerini kullanmıştı.

CHP MYK\'sından MHP ile randevu kararı

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Hakem Kurulu, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Kayyum, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP MYK'sından MHP ile randevu kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aytekin:
    Devleti tanıyacaksınız aferin tıpış tıpış geleceksiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:59 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
15:55 Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
15:36 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz’ün son hali çok konuşuldu 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu
15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
15:29 Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:47 Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya’nın uykularını kaçıracak cinsten Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
14:46 Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
14:39 Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti
14:23 Halep’te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor Halep'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 10:47:11. #1.12#
SON DAKİKA: CHP MYK'sından MHP ile randevu kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.