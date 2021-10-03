CHP'nin Bolu kampı bitti - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bolu Abant'ta düzenlenen toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dış politika üzerine değerlendirmeler yaptıklarını açıkladı.

Bolu Abant'ta bir otelde düzenlenen ve ekonomi ile dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekillerinin de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerinin alındığı toplantı tamamlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm milletvekillerinin katıldığı toplantıda gündeme dair gelişmeler ve yeni yasama yılına dair yol haritası belirlendi. 2 gün süren toplantının ardından CHP'liler Bolu'dan ayrıldı.