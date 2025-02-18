CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Geniş Video İzle

CHP'de ön seçim için başvurular açılırken üyeler istedikleri aday için imza vermeye başladı. Önseçim için hazırlanan formlarda ''nun'' ekinin yer alması dikkat çekti. ''Nun'' ekinin sadece İmamoğlu'nun soyadına uyuyor olması ''Adaylık formu bile İmamoğlu'na göre hazırlanmış'' yorumlarını da beraberinde getirdi.

18.02.2025 17:10  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi içinde cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci başladı. CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri, aday göstermek istedikleri ismi hazırlanan dilekçeye yazıyor ve imzalıyor.

ÖN SEÇİM FORMU GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İlan edilen takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları, 21 Şubat'a kadar devam edecek. Milletvekillerinin imza verme sürecinin başlamasının ardından, hazırlanan ön seçim formu da görücüye çıkmış oldu.

CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

FORMU İMAMOĞLU'NA GÖRE HAZIRLAMIŞLAR

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yönelik öneri formunda isim yazılacak kısmın "......... ......... 'nun" olarak belirtilmesi, CHP TBMM Grubu'nda yönlendirme yapıldığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU: KİMLERİN ADAY OLDUĞU NETLEŞECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da süreçle ilgili bugün yaptığı bir açıklamada "Cuma günü kimlerin aday olduğu netleşecek. Ondan sonra yirmi 23 Mart'ta oy kullanılacak. O da belli. 23 Mart'tan sonra aday açıklanacak. Hayırlısı. Ben bu işlerde, parti içi süreçlerde olgunlaşmadan hiçbir şeyi böyle çat çat söylemeyi sevmem. Şu anda bu işin dinamik yapıları var. Milletvekillerimizin imza süreçleri var. Parti örgütümüzün, il başkanlarımızın, diğer yöneticilerin şu anda süreci muhakeme ettiği bir zaman diliminin içerisindeyiz. Onların takdirleri benim için çok kıymetli" dedi.

CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

MANSUR YAVAŞ "YOKUM" DEMİŞTİ

Kararını, 9 Şubat Pazar akşamı bir araya geldiği Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ileten Yavaş, önseçime karşı olmadığını ancak kendisinin katılmayacağını vurgulamıştı. Aday belirlemede alternatif yöntemlerin de dikkate alınmasını isteyen Yavaş, önseçimin "partide ayrışmaya yol açacağını" ifade etmişti.

CHP\'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu\'na göre hazırlanmış

Haberler.com Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mahşerin atlısı:
    Sn Erdoğan’la yarıştığı tüm seçimlerde sn Erdoğan’ı büyük farkla yenen sn Ekrem İmamoğlu olası cumhurbaşkanlığı seçiminde sn Erdoğan’ı büyük farkla yenecektir sn erdopan yaptırdığı anketlerde ve kamuoyundan aldığı bilgilerden dolayı bu kadar hırçın davranıyor tüm devlet gücünü kullanıyor ancak bu İstanbul’da defalarca ters tepmişti hatırlatırım saygılar .. 1459 102 Yanıtla
  • Sk 06:
    İmamoğlu dedik zaten herkes biliyor yenimi aklınıza geldi sonuna kadar yanındayız çekemediler başkanı 817 62 Yanıtla
  • Can dostum:
    Boşa Kürek Sallıyorlar Reis Yine Götürür 98 398 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Tekfur İstanbulu Yönetimior Ülkeyi nasıl yönecek Bilmem 83 308 Yanıtla
  • Mehmet null:
    istabulu yönetti kaldı türkiye hey yavrum kimlere kaldık 73 213 Yanıtla
  • Volkan:
    ahahaha. ya iyicene kendinizi aştınız. adam cumhurbaşkanı olacak diye ödünüz kopuyor. ha keza olacak da. hem de tariihi farkla. bu yazım kalsın, dedi dersiniz. 178 82 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    CHP herzaman ki gibi ali cengiz oyunu yapıyor. 35 105 Yanıtla
  • Hakan Gürbüz:
    Bütün anketlerde önde gözüken halkın istediği Mansur Yavaş yerine İmamoğlu nu aday gösterirsen hüsrana uğrarsınız bir vatandaş olarak söyliyim sayın Özgür Özel. 10 54 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Mansur yavaş aday olmazsa chpe oy yok verdiği hiçbir sözü tutmayan depremde tatillerde Uludağ'da gezen biri cumhurbaşkanı olamaz eko boşa aday yapmayın kaybeder cumhurbaşkanlığını belediye başkanı ile karıştırmayın 10 44 Yanıtla
  • Esentepe:
    biraz adam ollun!!! bir kerede diyin bu bizim aday bitti!! ya bunlari oy veren hicc mi demiyor bu ne y! 31 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.