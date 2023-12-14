CHP\'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş

30 büyükşehirde ortak aday var, 3 büyükşehir ise paylaşıldı

Bebeği ile birlikte ailesine teslim edilen kız çocuğunun devletten tek bir isteği var

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP, belediye başkan adaylarını belirmeye başladı. CHP Parti Meclisi, bugün yerel seçimler gündemiyle toplandı.

CHP'NİN ANKARA'DAKİ ADAYI BİR KEZ DAHA MANSUR YAVAŞ

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olup olmayacağı merak edilirken, partinin kararı kamuoyunun beklentileri yönünde oldu. CHP, Ankara'da bir kez daha mevcut Başkan Mansur Yavaş ile yola devam etme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

TOPLAM MÜRACAAT 15 BİNİ AŞTI

CHP'de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklanmıştı.