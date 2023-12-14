31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP, belediye başkan adaylarını belirmeye başladı. CHP Parti Meclisi, bugün yerel seçimler gündemiyle toplandı.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olup olmayacağı merak edilirken, partinin kararı kamuoyunun beklentileri yönünde oldu. CHP, Ankara'da bir kez daha mevcut Başkan Mansur Yavaş ile yola devam etme kararı aldı.
CHP'de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklanmıştı.
Son Dakika › Politika › CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş - Son Dakika