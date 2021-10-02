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CHP'nin Bolu kampı başladı (2) - Son Dakika

CHP'nin Bolu kampı başladı (2)

02.10.2021 13:00
CHP'nin Bolu kampı başladı (2), System.String[]

ALTAY: PARLAMENTER SİSTEM VE DIŞ POLİTİKA TEMEL ÇALIŞMA ALANLARIMIZCHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Bolu'da düzenlenen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ALTAY: PARLAMENTER SİSTEM VE DIŞ POLİTİKA TEMEL ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Bolu'da düzenlenen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altay, toplantının çok verimli geçmesini beklediklerini belirterek, "Kampta güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomik buhran ve rotasız dış politika temel çalışma alanlarımızdır. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız, milletvekillerimize sunumlar yapıyor, yapmaktalar. Ayrıca tabi 27'nci dönemin bizce son yasama yılına yani 5'inci yasama yılına girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerindeki planlamalarımızı, stratejilerimizi de kampta değerlendirme imkanı bulacağız. Bununla beraber sayın milletvekillerimiz malum özellikle son 1 yıldır CHP'nin bütün milletvekilleri Anadolu'yu karış karış gezdiler, geziyorlar, gezecekler. Anadolu'daki izlenimleri vatandaşlarımızla hemhal olduklarında gördükleri tespitleri, yaptıkları tespitleri, vatandaşlarımızın taleplerini bugün ve yarın milletvekillerimiz söz alarak hem sayın genel başkanımıza hem merkez yönetim kurulumuza nakledecek. Böylece sahayı zaten çok tanıyan ve sürekli sahada olan bir parti olarak, milletimizin sorunlarının çözümü noktasında TBMM Genel Kurulu'nda çaba ve gayretlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

'VEKİLLERİMİZ KAMPTAN DOLU DOLU, HEYECANLA ÇIKACAK' Kampta yasama kalitesi, yasama faaliyeti, muhalefetin TBMM'nin iç tüzüğünden kaynaklı haklarının verimli kullanılması ve sonuç alınması noktasında değerlendirmeler yapılacağını belirten CHP'li Altay, şöyle devam etti:  "5'inci yasama yılında TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni gene sokağa, mutfağa, vatandaşın yurt bulamayan öğrencinin, 3600 bekleyen polisimizin, hemşiremizin, öğretmenimizin, din görevlimizin, infaz koruma memurunun sorunlarını, çiftçinin sorunlarını, iş arayan işsizin sorunlarını, çalışamayan engellinin, çalıştırılmayan engellinin sorunlarını ve ne yazık ki sokakta, mutfakta ne yaşanıyorsa bütün sorunları TBMM Genel Kurulu'nda gündem yapmaya ve sonuç almak için azami gayret göstermeye devam edeceğiz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sonuç olarak milletvekillerimiz bu kamptan dolu dolu çıkacaklar, heyecanla çıkacaklar ve 84 milyonun derdine derman olmak için TBMM'de azami, bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de 5 Ekim'den itibaren de azami gayreti gösterecekler kimsenin şüphesi olmasın, diyoruz. CHP'nin tek gayesi var. Bunun altını tekrar çiziyorum. Ülkemizin iç barışının tesisi, aziz milletimizin huzurunun, refahının ve mutluluğunun tesisidir. Biz siyaseti bunun için yapıyoruz. Bunun için yapmaya devam edeceğiz."

CHP'nin Bolu kampı başladı (2)
CHP'nin Bolu kampı başladı (2)
CHP'nin Bolu kampı başladı (2)
CHP'nin Bolu kampı başladı (2)
CHP'nin Bolu kampı başladı (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Altay, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'nin Bolu kampı başladı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin Bolu kampı başladı (2) - Son Dakika
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