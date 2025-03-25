CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada bazı markalar için boykot çağrısı yaptı. Özel'in konuyla ilgili açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Bu siyasal zorbalık ve hedef saptırmaktır" dedi.

25.03.2025 13:08  Güncelleme: 14:09
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protesto gösterileri sırasında CHP lideri Özgür Özel'den dün akşam dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Bazı markaları sıralayan ve boykot çağrısı yapan Özel'e AK Parti'den yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZ ZORBA ZİHNİYETİ TAM OLARAK GÖRMÜŞTÜR"

Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür.

"SİYASAL ZORBALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.

"HEDEF SAPTIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur:

1. Bazı CHP'liler bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi.

2. Bazı CHP'liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu.

"GEREKLİ CEVABI VE HAK ETTİKLERİNİ LAYIKIYLA VERİRİZ"

CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz"

CHP\'nin boykot çağrısına AK Parti\'den ilk tepki

Ömer Çelik, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Vahit Demirci:
    hırsızlığın yolsuzluğun hesabını verecek CHP 674 411 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    chp yi takan kim havlasın dursun 593 358 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    siyasal islama para dedin mi herşeyini satar 325 544 Yanıtla
  • Nacisule1:
    boykot ediyoruz 375 462 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Gazze için ülkendeki boykota da ses cikarsaydiniz ak haramiler 261 498 Yanıtla
  • Kirker:
    hırsız ekoooo 256 325 Yanıtla
  • tayman1971:
    hey Akp bu ülke hiç bir partinin tapulu malı değildir milleti bölmeyin 308 131 Yanıtla
  • Burak üstün:
    diyene bak hele bunlarda hiç akılda yok ha kendileri siyasal zorbalık yaptığı süreçte boykotu siyasal zorbalık olarak adlandırıyolar size inananın aklı ya yoktur yada çok cahildir bişeyden haberi yoktur 203 83 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu ülkenin zararlarını sebep olanlardan al allahim 237 10 Yanıtla
  • q46kzwfhrx:
    para söz konusu olunca her hızıyla açıklama yaparlar tabi ?? 43 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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