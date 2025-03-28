CHP\'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısında bulunmuştu.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILAN MARKALAR LİSTELENMİŞTİ

Özel'in bu çıkışının ardından boykot çağrısı yapılan markaların listelerinin yer aldığı bir web sitesi kurulmuş ve destekçiler bu siteye yönlendirilmişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

CHP tarafından oluşturulan boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellendi. Siteye giren kullanıcılar "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşırken BTK'nın sitesinde de söz konusu karar yer aldı.