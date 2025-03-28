CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli - Son Dakika
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Politika

CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

CHP\'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özel'in bazı markalar için başlattığı boykot çağrısının ardından kurulan web sitesine erişim engeli getirildi. Boykot çağrısı yapılan markaların listesinin yer aldığı siteye giren kullanıcılar "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaştı.

28.03.2025 07:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısında bulunmuştu.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILAN MARKALAR LİSTELENMİŞTİ

Özel'in bu çıkışının ardından boykot çağrısı yapılan markaların listelerinin yer aldığı bir web sitesi kurulmuş ve destekçiler bu siteye yönlendirilmişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

CHP tarafından oluşturulan boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellendi. Siteye giren kullanıcılar "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşırken BTK'nın sitesinde de söz konusu karar yer aldı.

CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hayrettin Aydın:
    Israil malları icin tek cümle edebiliyormusun...??? 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Yahu Millet Hahoooo Ediyor. Millette para mı var boykot etsin. Siz de Ha. :) 3 1 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    akşam erkenden kapatan bakkallar vardı. gençler canlandırdı caddeyi eyleme devam kazansın esnaf. 2 2 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    bunların her işi boş bi kesmi boykota davet ediyorsun diğer kesmi davet. üstüne bide reklamını yapıyorsun kazansın esnaf. çapsız siyaset örneklerini yaşayarak görüyoruz. Filistin içinde bi çağrı yapsaydınız karınca misali safınız belli olurdu ha pardon safınız belli zaten. 1 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Yerli markalara düşmanlığı İTHAL kafa yapar ancak. 1 0 Yanıtla
  • ahmet3353:
    bu chp kadar vatan haini gelmemiştir bu ülkeye israile karşı boykot u bu kadar üstünde durmadınız nedir bu kin.eko ülkeyi soydu anlayın kendi insanınız söylüyor duyun bunu 0 0 Yanıtla
  • Barış Yeşildağ:
    Bence bin tane cezaevi yapın ak partiye oy vermeyen 35 milyon seçmeni içeri atın diyecegimde yinede korkunuz bitmeyecek hep korkarak yasayacaksiniz ey iktidar 0 0 Yanıtla
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