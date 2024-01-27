CHP, DEM Parti\'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin adayları da netleşiyor. Uzun bir süredir gizli ittifakla suçlanan CHP, birçok ilde DEM Parti'nin karşısına kendi adaylarıyla çıkacak.

DEM PARTİ'DEN 7 İL VURGUSU GELMİŞTİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun gibi batıdaki illerde aday çıkaracaklarını duyurmuş, İstanbul'la ilgili net bir karar bildirilmemişti. Yerel seçimde DEM Parti ile ittifak yapacağı öne sürülen CHP'de ise birçok ilde DEM'in adaylarının karşısına kendi adayları ile çıkma kararı alındı.

CHP'NİN DEM PARTİ'NİN KARŞISINA ÇIKARDIĞI ADAYLAR

Şimdiye kadar açıklanan listeler içinde DEM Parti'nin aday çıkaracağı ya da adayını duyurduğu illerde yarışacak CHP adayları şu şekilde: