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CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor - Son Dakika
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CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde adaylar tek tek belli olurken CHP, uzun süredir gizli ittifak yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı DEM Parti'nin aday çıkardığı illerde aday gösterdiğini duyurdu. Buna göre CHP; Batman, Erzurum, Diyarbakır gibi illerde DEM Parti'nin adaylarıyla yarışacak.

CHP, DEM Parti\'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
27.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:43
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Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin adayları da netleşiyor. Uzun bir süredir gizli ittifakla suçlanan CHP, birçok ilde DEM Parti'nin karşısına kendi adaylarıyla çıkacak.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun gibi batıdaki illerde aday çıkaracaklarını duyurmuş, İstanbul'la ilgili net bir karar bildirilmemişti. Yerel seçimde DEM Parti ile ittifak yapacağı öne sürülen CHP'de ise birçok ilde DEM'in adaylarının karşısına kendi adayları ile çıkma kararı alındı.

CHP'NİN DEM PARTİ'NİN KARŞISINA ÇIKARDIĞI ADAYLAR

Şimdiye kadar açıklanan listeler içinde DEM Parti'nin aday çıkaracağı ya da adayını duyurduğu illerde yarışacak CHP adayları şu şekilde:

  • Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut
  • Batman Belediye Başkan Adayı Hasan Sünük
  • Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir
  • Elazığ Belediye Başkan Adayı Av. Coşkun Çağlar Duran
  • Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila
  • Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek
  • Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik
  • Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar
  • Şırnak Belediye Başkan Adayı Cevahir Sanrı
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