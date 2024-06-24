CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var - Son Dakika
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Politika

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP\'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomi kurmayları bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek. CHP heyetinin başındaki gölge bakan Yalçın Karatepe'nin temmuz ayından itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceği ve emekli maaşlarını da gündeme getirip Şimşek'e "Enflasyon oranına refah payı ekleyerek aylıkları artıralım" çağrısı yapacağı öğrenildi.

24.06.2024 08:24
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Başkent Ankara yeni haftanın ilk gününde önemli bir görüşmeye sahne olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek. Görüşme masasında herkesi ilgilendiren önemli konular bulunuyor.

CHP HEYETİ GÖRÜŞMEYE ÖZEL RAPOR HAZIRLADI

2 ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in yer aldığı CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı "vergi reformu" paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

MASADA ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI DA VAR

CHP'li kurmaylar ayrıca "acil önlem alınması gereken konular" olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanına sunacak. Görüşmeye ilişkin konuşan CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe "Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarını da gündeme getireceklerini belirten Karatepe, "Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz" dedi. Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.

TOPLANTI KARARI ERDOĞAN-ÖZEL ZİRVESİNDE ALINDI

Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı. CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.

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Son Dakika Politika CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var - Son Dakika
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