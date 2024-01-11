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CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor - Son Dakika
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CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak" sözlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden Savaş'ın aday gösterilmesi tepki çekti.

11.01.2024 - 08:31,  Güncelleme: 09:00
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CHP'nin 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden oldu. Onlarca kullanıcı, yıkımlarda sorumluluğu olabileceği nedeniyle Savaş'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

SAVAŞ, YENİDEN HATAY ADAYI OLDU

CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Lütfü Savaş oldu.

TEPKİ YAĞIYOR

Ancak Savaş'ın 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor

ÖZEL, "HATAY'DA TARİHİ BİR KARAR VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında 2024 yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır."

CHP'nin 6 büyükşehir ve 15 ilde daha adayı belli oldu
CHP\'nin Hatay\'da Lütfü Savaş\'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
YORUMLAR (10)
  • ANIL ÖZER: Chp nin yillardir kim tarafından yönetildigini anlamış değilim bir el var ama kim o el Yanıtla 132 10
  • Kadir Kartav: Bu karar Depremde haritadan silinen hatayın Belediye başkanını ödüllendirmek demek. Milletle dalga gecmek demek. Milletin acısını katlamak demek. Yanıtla 128 14
  • Suat Koca: Kazanamaz Yanıtla 87 11
  • Aysun Özcan: demekki işin hakkını verecek Yanıtla 8 67
  • İbrahim İlhan: Melik gökçek işine bak Yanıtla 25 47
  • eyup yamak: Kararı hatay halkı verecek. Yanıtla 59 2
  • Rumeysa Gül: ülkeye zararsınız resmen Yanıtla 30 14
  • cemal aslan: İlk bir hafta kayıptı. Enteresan bir durum. Yanıtla 20 3
  • Hüseyin Kaya: depremzedeler siyasete karıştırılmasın diyenler şimdi chp karşıtlığı üzerinden depremi okuyor. noldu ihale chp'ye mi kesildi? Deprem döneminin şehircilik bakanı İstanbul'dan BŞB adayı oluyorsa ona niye tepki göstermiyorsunuz? Yanıtla 2 4
  • Murat Sahin: Hatay'a Eskişehir'i de ekleyiniz.. belki İstanbul'da gider.anlaşılan KK yı çok arayacaklar özgürle de olmaz belli oldu Yanıtla 0 0

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Lütfü Savaş, Özgür Özel, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor - Son Dakika


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