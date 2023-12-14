30 büyükşehirde ortak aday var, 3 büyükşehir ise paylaşıldı

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP, BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. CHP Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda 5 şehrin başkan adayında karar kıldı.

CHP Parti Meclisi

İSTANBUL'DA İMAMOĞLU YENİDEN ADAY

O isimlerden birisi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ekrem İmamoğlu bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.