CHP'nin İstanbul mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'I ES GEÇTİ

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

YAVAŞ'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı. İki başkan daha sonra yanlarına gelen vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi.

"MÜTHİŞ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Son zamanlarda Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Melih Gökçek, paylaştığı videoya "müthiş" notunu düştü. Gökçek'in paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.