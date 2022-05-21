CHP'nin İstanbul mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı - Son Dakika
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CHP'nin İstanbul mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı

21.05.2022 22:48

CHP tarafından İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen "Milletin Sesi" mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu'nun miting alanına geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, İBB Başkanı'nın herkesle tokalaşıp Yavaş'ı es geçmesi dikkat çekti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'I ES GEÇTİ

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

YAVAŞ'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı. İki başkan daha sonra yanlarına gelen vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi.

CHP'nin İstanbul mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı

"MÜTHİŞ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Son zamanlarda Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Melih Gökçek, paylaştığı videoya "müthiş" notunu düştü. Gökçek'in paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Son Dakika Politika CHP'nin İstanbul mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin İstanbul mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı - Son Dakika
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