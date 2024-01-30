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CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı - Son Dakika
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CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cemil Tugay'ı belirlemesinin ardından İzmirli parti seçmeninin tavrı ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada Tugay'ın Karşıyaka'daki belediye başkanlığını hatırlatan vatandaşlar ''Karşıyaka'da ne yaptınız da İzmir'de ne yapacaksınız?'' diye sorarak ''Ceketimizi koysak İzmir'i alırız kafası... Bu sefer öyle olmayacak.'' ifadeleriyle tepkilerini ortaya koydu.

30.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:41
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CHP'de İstanbul, Ankara ve Eskişehir'den sonra en sona bırakılan İzmir adayının belirlenmesinin ardından parti seçmeninin yorumları da ortaya çıktı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cemil Tugay'ın açıklanmasına tepki gösteren İzmir'deki CHP'li seçmenin Tugay'a Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini hatırlatarak "Karşıyaka'da ne yaptınız da İzmir'de ne yapacaksınız?" diye sorması dikkat çekti.

"CEKETİMİZİ KOYSAK İZMİR'İ ALIR... BU SEFER ÖYLE OLMAYACAK"

Adaylığının belli olmasının ardından parti lideri Özgür Özel'le yan yana olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Cemil Tugay, "Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız." ifadelerini kullandı. Tugay'ın paylaşımının altına yapılan yorumlarsa CHP seçmeninin Tugay'ın adaylığına bakışını ortaya koydu.

CHP için İzmir'in "Kolay kazanılacak bir kent" olarak görüldüğü eleştirisi yapan vatandaşlar bu seçimlerde durumun öyle olmayacağını belirterek Cemil Tugay'a Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevindeki icraatları hatırlatılarak CHP'ye kaybettirecek aday olarak unutulmayacağı öne sürüldü.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın paylaşımı ve gelen yorumlardan öne çıkanlar şu şekilde:

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a soğuk duş! Paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a soğuk duş! Paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a soğuk duş! Paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a soğuk duş! Paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a soğuk duş! Paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a soğuk duş! Paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a soğuk duş! Paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
CHP\'nin İzmir adayı Cemil Tugay\'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
YORUMLAR (3)
  • OĞUZ İÇEN : NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN.. Yanıtla 1 34
  • süleyman hakan gökşen: işin o tarafı partiye ait...hesabı onlar verecek ona göre aday tespiti yapsınlar, İzmir kaybedilirse, İstanbul'dan daha kötü olur. Yanıtla 3 14
  • Ahmet Demir: olmadı izmire Yanıtla 0 3

Cemil Tugay, İzmir, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı - Son Dakika
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