CHP\'nin İzmir adayı Cemil Tugay\'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

CHP'de İstanbul, Ankara ve Eskişehir'den sonra en sona bırakılan İzmir adayının belirlenmesinin ardından parti seçmeninin yorumları da ortaya çıktı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cemil Tugay'ın açıklanmasına tepki gösteren İzmir'deki CHP'li seçmenin Tugay'a Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini hatırlatarak "Karşıyaka'da ne yaptınız da İzmir'de ne yapacaksınız?" diye sorması dikkat çekti.

"CEKETİMİZİ KOYSAK İZMİR'İ ALIR... BU SEFER ÖYLE OLMAYACAK"

Adaylığının belli olmasının ardından parti lideri Özgür Özel'le yan yana olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Cemil Tugay, "Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız." ifadelerini kullandı. Tugay'ın paylaşımının altına yapılan yorumlarsa CHP seçmeninin Tugay'ın adaylığına bakışını ortaya koydu.

CHP için İzmir'in "Kolay kazanılacak bir kent" olarak görüldüğü eleştirisi yapan vatandaşlar bu seçimlerde durumun öyle olmayacağını belirterek Cemil Tugay'a Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevindeki icraatları hatırlatılarak CHP'ye kaybettirecek aday olarak unutulmayacağı öne sürüldü.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın paylaşımı ve gelen yorumlardan öne çıkanlar şu şekilde: