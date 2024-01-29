CHP\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayı belli oldu. Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30'da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantının ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçildi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemil Tugay olmasına karar verildi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, halihazırda Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cemil Tugay oldu.

CHP LİDERİ ÖZEL, CEMİL TUGAY'LA GENEL MERKEZ'DE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için adı aday olarak geçen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelmişti. Özel ile Tugay dün de görüşmüştü.

Özgür Özel ve Cemil Tugay

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

Cemil Tugay

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı. 1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

Cemil Tugay

2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı. Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.