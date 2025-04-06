CHP'nin kurultayında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin kurultayında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı

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CHP'de kayyum riskine karşı alınan karar ile partinin genel başkanının belirleneceği 21. Olağanüstü Kurultay'ında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Cezaevindeki İmamoğlu için kurultayda bir koltuk ayrıldı üzerine de "Cumhurbaşkanı adayı" yazıldı.

06.04.2025 08:56  Güncelleme: 09:15
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CHP'de kayyum riskine karşı alınan karar ile bugün gerçekleştirilecek 21. Olağanüstü Kurultay'da partinin genel başkanı belirlenecek. Kurultay saat 10.00'da başlayacak Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda tekrar aday oldu. Özel'in rakipleri ise Ümit Uysal ve Berhan Şimşek oldu.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, bugün saat 13.00'te ikinci toplantı yapılacak. Olağanüstü kurultaylar, genellikle parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebi üzerine veya parti yönetiminin kararıyla, önemli kararlar veya kriz durumlarında düzenleniyor.

İMAMOĞLU DETAYI

CHP'nin olağanüstü kurultayı için salondaki hazırlıkların büyük bölümü tamamlandı. Kurultay salonunda çekilen bir fotoğrafta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gönderilen ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. İmamoğlu için kurultayda temsili bir koltuk ayrıldı ve üzerine "Cumhurbaşkanı adayı" yazıldı.

İMAMOĞLU'NDAN MEKTUP

Ekrem İmamoğlu 21'inci Olağanüstü Kurultay öncesinde delegelere mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunda kararlılık mesajı vererek, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadelerini kullandı. Özel'in çağrısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde saat 16.00'da 'Ankara Mitingi' yapılacak. Ayrıca vatandaşlar, kurultayı salon dışına kurulacak dev ekranlardan da takip edebilecek. Özel, Olağanüstü Kurultay için kendisinden önce görev yapan Genel Başkanlar, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefonla görüşerek kurultaya davet etti.

İMAMOĞLU ETKİLİ GÖLGE KABİNE İDDİASI

Kurultay sonrası Özel, yeni Parti Meclisi içinden Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirleyecek. 38. Olağan Kurultay sonrası oluşturulan 24 kişilik MYK'da, 18 kişi "gölge kabine"yi oluşturmuştu. Bu kez "gölge kabine"nin doğrudan MYK'dan değil, seçim kampanyasında aktif görev üstlenecek şekilde yapılandırılması gündemde. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisleri kurma planları da, bu yeni yapılanmaya işaret ediyor. Parti kulislerinde, gölge kabinenin İmamoğlu'nun tercihleri doğrultusunda şekilleneceği konuşuluyor.

CHP\'nin kurultayında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı

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Son Dakika Politika CHP'nin kurultayında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sedat ümit sarı:
    tam bir tiyatro 36 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    Ben şahsen halkın parası ile bir uçak dolusu insanla mekan tutan içip eğlenip gelen bu insanın yolsuzluk yaptığına inanıyorum 31 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    hırsızdan vazgeçenezler 0 0 Yanıtla
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