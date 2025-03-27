CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi

CHP\'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 29 Mart'ta Maltepe'de yapılacak mitinge İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile katılacağını söyledi.

27.03.2025 09:08
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması büyük tepkilere yol açtı.

Ülkenin dört bir yanında yurttaşlar tutuklama kararına tepki göstererek günlerdir sokakları ve meydanları dolduruyor. İstanbul'da Saraçhane önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alanda oylama yapmış ve cumartesi günü Maltepe'de buluşma çağrısı yapmıştı.

İMAMOĞLU DA MİTİNGTE OLACAK

Yapılan çağrıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı veren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da mitingde olacağını söyledi.

Çelik, yapay zeka teknolojisinin kullanılacağını belirterek "Ekrem İmamoğlu, cumartesi günkü mitingde yapay zeka ile konuşma yapacak" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Politika, Maltepe, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • emre7777:
    bu kadar geri zekalıya bir yapay zeka atamaları da normal:) 141 62 Yanıtla
  • Sernazze:
    hizmet yok şov çek,ekonun mal varlığını görün adam yemiş yemiş bitirememiş "Kulakları vardır duymazlar, gözleri vardır görmezler, dilleri vardır gerçekleri söyleyemezler" A'raf Suresi 179 - Hala anlamak istemiyorlar! 114 58 Yanıtla
  • Korul Nuri:
    Yerinde karar isabet olur,kendi zekalari yetmeyince yapay zekaya basvurmak sart.Vatandasa KDV gibisiniz. 94 43 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    olmayınca zekanın yapayına kaldılar 73 40 Yanıtla
  • stanciu george:
    yapay zeka cehapelılerden daha zekı hepsını toplasak bır ChatGPT etmezler 56 31 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    güzel grzeklı akpliler anlayamaz zeka varsa işin içinde helal başkanım 33 50 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Mansur Yavaş tüm anketlerde önde çıkarken bir tiyatro çevriliyor ve anında herkes Ekrem' ci oluyor. Tezgah büyük ve sinsice.. 48 16 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bence heykelini koysanız daha iyi olmazmıydı ben heykel diyorun heykel diyenler el kaldırsın. 29 11 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Gün gelecek soygunun büyüklüğünü görenler pişman olacak yaptıklarından Genç yaşta sicili bozulanlara yazık oldu. 32 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    IRBIH RESMÎ Koyun la 18 6 Yanıtla
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