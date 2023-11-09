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CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız - Son Dakika

CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız

09.11.2023 21:28  - Güncelleme: 21:32

Yargıtay'ın Can Atalay davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili hamlesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini olağanüstü topladı. Yargıtay'ın kararıyla ilgili yapılacak protestonun detaylarını ise CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı. Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En az 20 kişilik gruplar halinde TBMM'de olacağız. Elektriği kesebilirler. Işıkları söndürebilirler. Gece koltukta uyuyacağız." ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkındaki suç duyurusunda bulunması, gündemdeki yerini koruyor. Yargıtay'ın kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz." dedi. Protestonun detaylarını ise CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı.

"GECE KOLTUKTA UYUYACAĞIZ"

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembeden cumaya, cumadan cumartesiye, cumartesiden pazara, pazartesi, salı ve devamında en az 20 kişilik gruplar halinde TBMM'de olacağız. Elektriği kesebilirler. Işıkları söndürebilirler. Gece koltukta uyuyacağız." dedi.

CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek

"BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA DOKUNULMAZLUĞI TEHLİKE ALTINDA"

"Bu bir yargı darbesidir." ifadelerini kullanan Zeybek şunları kaydetti: "Bu parlamentoda görev yapan bütün milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının tehlike altında olduğunu gösteren bir gelişmedir. Anayasa Mahkemesi son yargı organı olarak, bireysel başvuru hakkının nihai olarak tanındığı bir mahkemenin kararlarını bir başka mahkemenin tanımıyor olması, Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de yayınlandığı gün yürürlüğe girer hükmü olmasına rağmen uygulanmıyor olması, Şerafettin Can Atalay dosyasının mahkemeden mahkemeye top gibi gönderiliyor olması bir yargı darbesidir."

"ŞU ANDA YARGI DARBESİNE KARŞI PARLAMENTODA BİR İTTİFAK OLUŞTUĞUNU GÖRÜYORUM"

Zeybek, paylaşımının devamında, "İttifaklar dağıldı deniyor. İttifakların dağılmaması gerektiğinin en temel göstergesidir bu. AKP ve MHP ittifakı karşısında şimdi Türkiye ittifakının tam da sağlanması gereken süreç. Şu anda yargı darbesine karşı parlamentoda bir ittifak oluştuğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız

"TBMM GENEL KURULU'NU TERK ETMEME EYLEMİNE BAŞLIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akşamüzeri X hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim." diyerek, "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YARGITAY'DAN AYM HAMLESİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'ın Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Sanık Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.

YARGITAY 18 YIL HAPİS CEZASINI ONAMIŞTI

Bunun üzerine Atalay'ın avukatları milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız
TİP Milletvekili Can Atalay

14 ÜYEDEN 5'İ KARARA MUHALİF KALMIŞTI

Anayasa Mahkemesi ise 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla hükmetmişti. Dosyayı inceleyen 14 üyeden 5'i bu karara muhalif kalmış, Atalay'ın haklarının ihlal edilmediğine kanaat getirmişti.

DOSYA YARGITAY'A İLETİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılama ve tahliye için kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme ise ihlal kararının, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız - Son Dakika
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