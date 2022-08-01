Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısının düşmesine tepki: Bundan sonra hükümet sorumlu

Cumhuriyet Halk Partisi sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Bugün olağanüstü toplamayı gerçekleştirmek için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapıldı. AK Parti MHP ve HDP'nin katılmadığı Genel Kurul'da yapılan oylamada ise toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşılamadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin olağanüstü toplantı çağrısının yetersiz kalmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sağlıkta şiddet Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesidir. Bu sorunu çözecek olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM'yi bu acı olayları engellemek açısından, önlemek açısından göreve davet ettik" dedi.

"SORUMLUSU HÜKÜMETTİR"

Kılıçdaroğlu bundan sonra sağlıkta şiddete yönelik eylemlerin sorumlusunun AK Parti ve MHP olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "CHP olarak, İYİ Parti olarak, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık. Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum; AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır."