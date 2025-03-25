CHP'nin Saraçhane protestoları sona eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'nin Saraçhane protestoları sona eriyor

CHP\'nin Saraçhane protestoları sona eriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de son kez toplanacaklarını açıkladı. Özel, '' Ekrem Başkan gelip makamına oturana kadar çarşamba günü bir CHP'li meclis üyesi vekil seçilecek ve biz o anda bu kayyım riskini bertaraf etmiş olacağız. Onun için yarın akşam da... Sonrasını sonra konuşuruz.'' dedi.

25.03.2025 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolsuzluk ve terör soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili karar dün verildi. Hakim karşısına çıkan İmamoğlu için terör soruşturmasında adli kontrol kararı verilirken, yolsuzluk soruşturmasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden de alındı.

SARAÇHANE, İMAMOĞLU PROTESTOLARININ MERKEZİ OLDU

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden itibaren de Saraçhane'deki İBB yerleşkesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla toplanan kalabalık protesto gösterileri gerçekleştirdi.

CHP SARAÇHANE PROTESTOLARINA SON VERİYOR

Saraçhane'de bir kez daha kalabalığa hitap eden Özel, dikkat çeken açıklamada bulundu. Özel, Saraçhane'deki buluşmaların sona ereceğini söyledi. İBB meclisinde başkanvekili seçileceğini hatırlatan Özel şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Başkan gelip makamına oturana kadar çarşamba günü bir CHP'li meclis üyesi vekil seçilecek ve biz o anda bu kayyım riskini bertaraf etmiş olacağız. Onun için yarın akşam da. Sonrasını sonra konuşuruz.

ÖZEL: KALBİMİZ SARAÇHANE'DE OLACAK

Yepyeni eylemler, yepyeni mitingler, bambaşka mitingler, bambaşka heyecanlar. Ama bir elimiz, bir ayağımız kalbimiz Saraçhane'de olmak üzere bir büyük kapanışı, bir büyük başlangıcı, bir büyük şahlanışı yapmaya hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem de büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane'yi doldurmaya var mısınız?"

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Saraçhane protestoları sona eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Salih Gökçek:
    Özgür özel insanları kiskirtmaktan kamu malına zarar vermeye tesvikten polisimiz zarar vermeye tesvikten tutuklansin öyle yakın yıkın ortalığı demekle olmuyor 214 66 Yanıtla
    ekenel:
    buyur tutukla bakalım 0 0
  • Selennur Adıgüzel:
    Siyaset içi hesaplasmanizi, yolsuzlugunuzu ve birbirinizi satmanizin hırsını sokağa dökerek bastiramayacaksiniz. 161 39 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    devlet demek ki son kez uyardı ve gerisine biz karışmayız dedi..ibibik te aninda tornistan yaptı...lakin önünde sonunda ibb ye kayyum atanacak,çünkü başsavcı gerekli itirazı asliye ceza mahkemesine yaptı..istediğiniz kuklayı oturtun oraya..itiraz sonucu terörden de tutuklanınca zübük, otomatik olarak yerine getirilen başkaninda görevi sona eriyor.. 95 24 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Aç köpekler ?? rüyasında kemik görürlermiş 0 0
    ekenel:
    buyurun gelin 0 0
  • Han:
    demirtaşın başına gelenlere bak ders al, oda 6,8 Ekim olaylarında halkı galeyana getirmişti. 71 12 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Bunami oy vereceksiniz. Su Mübarek günde hicmi Allah korkusu yok. Hayvanlar dahi bunlarin yaninda daha masum 49 9 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Özgür gvtı bu provokasyon unun altında kalacaksın selo seni bekler 38 4 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    sen bu provokasyon işlerinden çok zararlı çıkacaksın gibi geliyor bana. Dua et de kimse ölmedi. Yoksa şu anda Ekrem'in yanındaydın. 35 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:55:11. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Saraçhane protestoları sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement