CHP'nin Taksim'deki Filistin yürüyüşünde arbede çıktı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Taksim'deki Filistin yürüyüşünde arbede çıktı

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Tünel'den Taksim'e yapmak istediği Filistin'e destek yürüyüşüne polis izin vermedi. Polis ve protestocular arasında arbede çıkarken; İstanbul Valisi Davut Gül ''Güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur'' açıklamasında bulundu.

19.04.2025 22:43  Güncelleme: 23:01
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İstanbul Taksim'de Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşe polisin izin vermemesi üzerine göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Filistin'e destek için Tünel'den Taksim'e bir yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı.

POLİS İZİN VERMEDİ

CHP'nin çağrısıyla Tünel'de bir araya gelen yurttaşlar, İstiklal Caddesi boyunca yürüyerek Taksim'e ulaşmak istedi. Ancak polis eylemin izin olduğu gerekçesiyle gruba izin vermedi.

ÖZGÜR ÇELİK VE POLİS ARASINDA MÜZAKERE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve polis arasında başlayan müzakereler ise uzun süre devam etti. Ancak müzakerelerden bir sonuç çıkmadı.

ARBEDE ÇIKTI

Protestocuların Taksim ısrarı devam edince polis ekipleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Arbedeye ilişkin görüntüler de kameralarca kaydedildi.

ÖZGÜR ÇELİK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Çelik, " Gazze'de yapılan soykırımı protesto etmemiz engellendi. Bu kararı verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

OTURMA EYLEMİ SONRASI DAĞILDILAR

Polisin müdahalesinin ardından protestocular, Şişhane Meydanı'nda yeniden toplandı. Burada oturma eylemine başlayan protestocular, bir süre sonra dağıldı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

CHP\'nin Taksim\'deki Filistin yürüyüşünde arbede çıktı
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Davut Gül, İstanbul, Filistin, Politika, 3-sayfa, Taksim, Yaşam, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Taksim'deki Filistin yürüyüşünde arbede çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Abuzer Kadayıf:
    Amaç Gazze değil başka bişey 141 56 Yanıtla
  • Efem0909:
    Zaten niyetiniz polisle İnsanları karşı karşıya getirmekti Filistini sanki çok önemsiyorsunuz Geçen hafta Pazar günü destek yürüyüşü yapıldı Neredeydiniz gerçekten amacınız Filistin'e destekse Mesela bir yardım kampanyası başlatın CHP milletvekilleri öncü olsun madem Filistin'e destek olmak istiyorsanız 133 41 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Neden bugüne kadar chpliler gazete ölen bebekler masumlar için ses çıkarmadı çünkü yabancılarla işbirliği yapan bir parti olduğu için 95 38 Yanıtla
  • METİN AMAK:
    yahu şimdiye kadar kaç kere Gazze’ye desdek çiktınız sizin derdiniz başka ortalığı karıştırmak ya bi evinize dönün ya yeter artık 78 30 Yanıtla
  • Ers Çky:
    ya arkadaş seçmenlerine mikrofon uzatıldığın da demediklerini bırakmıyorlar şimdi gazzelileri düşünür oldular güzel strateji ama keşke daha önce yapsaydınız yemezler. amaç farklı gibi geldi 75 30 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bugüne kadar gamzeye destek vermeyen bu ikiyüzlüler sadece imamoğlu yakalandıktan sonra destek yürüyüşü yapmak istiyor.bunların işi gücü sadece vatana ihanettir 71 32 Yanıtla
    Şevki Sünger:
    Gamze kim? 3 1
  • Selennur Adıgüzel:
    Bir işi de elinize yüzünüze bulastirmadan doğru yapın:D 56 25 Yanıtla
  • gokberkgs53:
    bir ay sana sonra Filistin’e Desdek için yürüyüş var desen kimse gelmez bunlardan daha beter olsun Filistin derler maksat üzümü yemek değil bağcıyı dövmek 46 17 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    İsraile terörist demeyen ama Hamasa terörist diyen, bize ne araplardan diyen bu zihniyet kalkıp Filistin gazze için portestomu yapıyormuş ? CHP "Hırsızımıza sahip çıkıyoruz" Ekoyu çıkartcaz memleketide soysun mitinglerine yeterli eleman bulamayınca Şimdide filistinimi istismar ediyor ? 44 10 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    boş insanlar sizi kendi ülkenizin derdi bitti sıra filistindemi. sizene tabi amaç başka olunca 33 12 Yanıtla
  • ramazanefe66:
    maksat suyu bulandırmak baş belası chp 24 8 Yanıtla
  • 34389554:
    Cenabetlerin ne işi olur Filistin le başka kapıya 21 8 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    chp- Gazze? ne alaka,düne kadar Hamas terörist diye anırıyolardı.işleri güçleri i.nelik bunların.i.neligi bilmiyorsanız uçağa binmeyin 12 5 Yanıtla
  • 008294:
    bunların fikirleri neyse zikirleri de o Gazze için yürüdülerine inanan varmı sizce 10 5 Yanıtla
  • Önder null:
    bop filistini trumpa verdi bizim kerizler filistin diye aglayin 10 5 Yanıtla
  • Elisa21:
    ATATÜRK Ü KULLANDILAR SIRA FİLİSTİN DE 9 4 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    akp hükümeti Filistin konusunda ikiyüzlü davranıyor... içeriye gelince terör rejimi İsrail..! İcraat gelince; Petrolü akıt, Küreciğ, İncirliki hizmete ver, Suriye'yi peşkeş çek, ticari gemileri dolaylı yollarla yürüt, elçilikler karşılıklı faaliyette...CHP zihniyeti de farklı değil gerçi... 8 5 Yanıtla
  • Serkan cakmak:
    Ya sizin Filistinle ne işiniz var İsraile destek veren hamasa terör örgütü diyen siz degilmisiniz yalandan ne gazzesi yahu ordaki çoğunluk İslam dinine düşman zaten provokasyondan başka bisey değil 8 4 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bu özgürlerin hepsi mi böyle olur vatana zarar vermek için mi çalışıyor 6 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    CHP kim Gazze kim 3 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    HANİ AÇ DI BUNLAR GAYET TOK GÖRÜNÜYORLAR 0 0 Yanıtla
  • Kirker:
    ya yürüyün gidin işinize bakın. siz kimsiniz Gazze için yürüyeceksiniz. Hamas'a terörist diyen bir emanet genel başkanınız var. orda sadece provokasyon için toplandınız. gidin güzel güzel heykelinizi yapın. bu işler size göre değil. icraat ve buna benzer projeler bunları yapamazsınız. güzel güzel betonu kalıba dökün taş oymacığı yapıp heykele çevirin 0 0 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    işiniz gücünüz provokasyon 0 0 Yanıtla
  • Murat Zor:
    özgür ne dönek adamsın hani hamas teröistti 0 0 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Gazze chpnin çokta umrundaydı sanki. Boykota karşı milli ürünleri boykot yapanlar kimlerdi. Allah size fırsat vermesin. 0 0 Yanıtla
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