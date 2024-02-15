Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katılım sağladı. Partililerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte yaşanan görünmez bir kaza sosyal medyada çok konuşuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmanın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı, "Benden, yapılması gereken adımı atmaya İzmir'de ilk karar veren ve bana telefon açıp 'sonu ne olursa olsun, sonuna kadar yanınızdayım' diyen, ben yorulduğumda yorulmayan, ben düştüğümde morali düşmeyen, sakin, kararlı ama iyi organizatör bir cerrah titizliği ve bir büyük yöneticilik vasfı olan heyecanı en üstte tutan bir yol arkadaşım vardı. O, çok güvendiğim ve bu takıma kaptanlık edeceğine inandığım Cemil Tugay'ı buraya davet ediyorum" sözleriyle sahneye davet etti.
Cemil Tugay, oturduğu yerden kalkarak alkışlar eşliğinde sahneye doğru yürürken arkasını dönerek partilileri selamlamaya başladı. Tugay'ın, sahne merdivenlerinin önüne geldiğinde adım atmasıyla ayağının takılarak düşmesi bir oldu. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle hemen ayağa kalkan başkan adayı Tugay sahneye çıkarak CHP lideri Özgür Özel ile sarılarak tokalaştı. Talihsiz kazadan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.
Son Dakika › Politika › CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Tugay, sahne merdiveninde düştü - Son Dakika
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
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