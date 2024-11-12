CHP Özgür Özel: Bu memleketi size dar ederiz - Son Dakika
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Politika

CHP Özgür Özel: Bu memleketi size dar ederiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının asgari ücrete denk olması gerektiği çağrısında bulunarak "Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır." dedi. Özel, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin ise 30 bin lira olduğunu söyledi. "Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz" diye konuştu.

12.11.2024 14:06
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Enflasyon karşısında maaşların eridiğine vurgu yapan Özgür Özel emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığının altını çizdi. Alım gücünün korunması için her iki kesime de enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"DEVLET, 'VERGİLERE OCAK AYINDA YÜZDE 44 ZAM YAPACAĞIM' DİYOR"

İktidarın ekonomi yönetiminin kendine rasyonel vatandaşa irrasyonel yaklaşımları olduğunu belirten Özel konuşmasına şöyle devam etti: Devlet 'Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım' diyor. İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel vatandaşa irrasyonel yaklaşımları sergilemeye devam ediyor. Bundan sonra 1 Ocak gününe kadar CHP hem komisyonda hem genel kurulda 81 ilde sokak sokak vatandaşın gerçek sorununu AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü konuşacak.

"EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRA OLSUN" ÇAĞRISI

CHP olarak öneriyoruz bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derha bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. 1 Ocak günü geldiğinde asgari ücret zamlanacak.

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30 BİN LİRA"

Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde 50. Yüzde 50 zam verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Beklentimiz yüzde 30 ise 21 bin lira yapalım. Bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon verilirse hesap ortadadır. Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bunun altında biz yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye, itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Özgür Özel: Bu memleketi size dar ederiz - Son Dakika

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