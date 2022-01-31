CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İran doğal gazındaki basınç sorunu devam ederse, gaz tedarik anlaşmalarının yenilenmesindeki basiretsizlik ve stok yönetimindeki beceriksizlikler nedeniyle daha zor günler bizi bekliyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Parti genel merkezinde toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u ölümünün 32. yılında saygı ve rahmetle andı.

Öztrak, dün, 10 yıldır yattığı hapisten babasını kurtarmak için yardım isteyen bir çocuğun kullanıldığını söyleyerek, "Küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü tüm milletimize gösterdi. Böylesi çirkin bir istismarı siyasi tarihimizde görmedik, duymadık." diye konuştu.

Tertemiz çocuk kalplerine kin ve nefret tohumlarının ekilmesini asla kabul edemeyeceklerini ifade eden Öztrak, "Milletimizle birlikte bu nefret dilini sandıkta koparacağız. Ama sandık gelene kadar da ailelerimizden bir istirhamımız var. Bu kin ve nefretin, evlerinize, çocuklarınızın tertemiz dimağına ulaşmasına izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Öztrak, şöyle konuştu:

" İmralı'nın sözcülüğüne soyunacaksın, terörist başına hakim cüppesi giydirmeye kalkacaksın, Fetullah Gülen'le yan yana fotoğrafı olan şahsı Hazine ve Maliye Bakanı yapacaksın, ömrü Fetullah Gülen'e övgü düzmekle geçmiş bir kişiyi daha iki gün önce Adalet Bakanlığına hem de üçüncü kez atayacaksın, sonra da çıkıp, Kuvayımilliye ve Müdafaa-i Hukuk'tan neşet eden CHP'yi terör örgütleriyle yan yana anmaya cüret edeceksin. Siyasi arsızlığın bu kadarına da pes."

"Depoda ne kadar gaz kaldığını açıklayın"

Ülkede bakanların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlarının, TÜİK başkanlarının "mevsimlik işçiye" döndüğünü ileri süren Öztrak, 3 yıl 6 ay 20 günde 7 bakan değiştiğini söyledi.

Öztrak, "Ocak ayına ait enflasyon rakamları perşembe açıklanacak. Hükümetin yeni yıla girerken yaptığı dev zamlar, Türk parasını pul etmesinin fiyatlara yansıması, üretici fiyatlarındaki yüzde 80'lik artışın tüketiciye etkisi, meyve ve sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışların katkısıyla, ocak ayı enflasyonunun yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir yerde olacağı şimdiden belli. Ocak ayında 12 aylık enflasyon yüzde 50'yi aşacak. Merkez Bankası da şubat-haziran döneminde enflasyonun yüzde 50-55 arasında kalabileceğini son enflasyon raporuyla kamuoyuna açıkladı." diye konuştu.

Hükümetin "pembe enflasyon tabloları" çizmeye başladığını öne süren Öztrak, "Ama kimse uyarmadı demesin. Artık enflasyon rakamlarında en ufak bir kuşku olursa bunun müsebbipleri kendilerini yargının huzurunda bulur." dedi.

Türkiye'nin doğal gaz depolarının durumuna değinen Öztrak, EPİAŞ'ın daha önce ülkenin doğal gaz deposundaki stoku gün gün açıkladığını, en son açıklanan verinin 18 Ocak tarihinde takıldığını söyledi.

Öztrak, son iki haftalık veriye artık ulaşılamadığını, Tuz Gölü'ndeki stoklarla ile ilgili verilerin ise "veri bulunamadı" denilerek karartıldığını iddia etti.

"Tuz Gölü'nün altında doğal gaz varsa verileri neden karartıyorsunuz?" sorusunu yönelten Öztrak, depoda ne kadar gaz kaldığının açıklanmasını istedi.

"Büyük bir enerji krizi yaşıyoruz"

Enerjiye yapılan zamları eleştiren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ay sanayiye verilen doğal gazda yapılan yüzde 40, elektrikte de üç günlük kesintinin ardından önümüzdeki ayda da sanayiye verilen doğal gazda yüzde 20 kesintinin devam edeceği açıklandı. Sanayiciye 'Kesintiye uymazsanız, gazınız kesilecek' diyen uyarılar, halen gidiyor. Madem gazınız var, sanayicinin gazını neden kesiyorsunuz? Bu kesintiler ne kadar sürecek? Açıklayın.

Kış ağır geçiyor. İran doğal gazındaki basınç sorunu devam ederse, gaz tedarik anlaşmalarının yenilenmesindeki basiretsizlik ve stok yönetimindeki beceriksizlikler nedeniyle daha zor günler bizi bekliyor. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihimizde görmediğimiz büyük bir enerji krizi yaşıyoruz. Son bir yılda sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 290 zam yapıldı. Yine sanayide kullanılan elektriğe yüzde 200 civarında zam geldi. Ama bu zamlara rağmen sanayicimiz elektrik, enerji, gaz bulamıyor. En pahalı enerji, olmayan, erişilemeyen enerjidir. Gerçekten bunun faturası ekonomimize çok ağırdır."

Öztrak, enerji fiyatları düşükken kontratları yenilemeyenlerin, Azerbaycan'dan Rusya'dan çok yüksek fiyatla doğal gaz almak durumunda kaldığını söyledi.

Sanayiciye, ihracatçıya dışarıdaki müşterilerin güveninin hızla azaldığını belirten Öztrak, evlerdeki enerji faturalarının çok can yaktığını kaydetti.

Özellikle elektrik faturalarının milleti perişan etmeye başladığını dile getiren Öztrak, benzin, mazot fiyatlarının alıp başını gittiğini ifade etti.

Akaryakıta yeni zamların yapılacağını öne süren Öztrak, "Buradan sesleniyoruz, madem doları 18 liradan düşürdük diye övünüyorsunuz. O zaman 20 Aralık'tan bu yana gaza, elektriğe, akaryakıta yaptığınız tüm zamları geri alın. Milleti bu kış günü perişan etmekten vazgeçin. Gazdan, bebek bezinden, undan, tuzdan, milletin yediğinden, içtiğinden aldığınız vergilerden vazgeçin." şeklinde konuştu.

"Enflasyonun ve vatandaşın ödediği faiz düşmedi"

Tüm dünyanın enflasyonla mücadele için elindeki tüm silahları kullandığını aktaran Öztrak, Türkiye'de enflasyonun ve vatandaşın ödediği faizin ise düşmediğini söyledi.

Öztrak, "Madem enflasyon düşecekti neden bu ay politika faizini sıfırlamaya cesaret edemediniz? Enflasyon bu ay yüzde 50'yi aşacak. Neden buna seyirci kaldınız?" dedi.

Türkiye'nin giderek serbest piyasa ekonomisinden uzaklaştığını öne süren Öztrak, 29 Ocak'ta yayımlanan bir tebliğle bankaların referans faiz oranına sınır getirildiğini kaydetti.

Bu ay pas geçilen faiz indiriminin şubat ayında yapılacağının anlaşıldığını ifade eden Öztrak, "Politika faizi, Nebati Bakanın aralık ayında ağzından kaçırdığı yüzde 12'ye çekilecek. Bakalım yüzde 50'ye çıkan enflasyon ortamında yüzde 12 faizi dayatarak paramızın değeri nasıl koruyacaklar?" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Kur Korumalı Mevduat Kamu Spotu" yayımlamaya başladığını belirten Öztrak, "Türk lirası mevduatı dolara endeksleyerek Türk lirasına nasıl değer katılacak?" sorusunu yöneltti.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Döviz kurları arttığında, hazinenin ve dolayısıyla vergi mükelleflerinin yükü artarken, Türkiye nasıl kazanacak? Bu ikisinin bir arada olması mümkün değil. ABD Merkez Bankasının faizleri artırmaya başlayacağı bir dönemde, milletimizin cebindekini pey sürerek tıpkı doğal gazda olduğu gibi sonucu belli bir kumar oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Bu politikayı sürdüremezler. Uyarıyoruz takla atarız. Bu takladan çok güvendiğiniz, Körfez şeyhlerinin parası da sizi kurtaramaz."

"Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kaldığı otelin fiyatıyla ilgili bazı iddialar gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 'CHP içi kriz' iddiasında bulundu. Bu duruma ilişkin yorumunuz ne olacak?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme baş vuruyorlar. Otel Hilton Harbiye, troller hemen devreye. Aynı dakika yandaş gazeteciler, bomboş işler. Bu mekanizmayla insanları hapse atıyorlar. İşte sarayın meşgalesi bu. İşte Genel Başkanımızın anlattığı şey tam olarak da bu. Hepsi aynı tweeti atmış, akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a daha da şunu söyleyeyim, kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Önce burnuna pudra şekeri çeken danışmanın fotoğraflarını kim verdi araştırsın."

"İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, 'Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir? çıkışını yaptı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Biz Millet İttifakı olarak işsizlik ve yoksulluk arasında ezilen milletimizin sıkıntılarını çözmek, ülkemizin önünü açmak, Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir." diye konuştu.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP ya da Kılıçdaroğlu adına bir dava açılacak mı?" sorusuna Öztrak, "Bu hususları hukukçu arkadaşlarımız değerlendirecektir." cevabını verdi.