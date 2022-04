CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, mart ayı tüketici ve üretici enflasyonunun açıklandığını belirterek, "TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile son bir yılda tüketici fiyatları yüzde 61, üretici fiyatları ise yüzde 115 arttı. Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı. Böyle makası daha önce hiç yaşamadık." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, ramazan öncesinde yeni bir zam yağmuruyla karşı karşıya kalındığını, gelen zamlarla "şekerin tadının kaçtığını", iftarda bir tatlı yemek için küçük bir servet ödemek gerektiğini öne sürdü.

Et fiyatlarının çok yüksek olduğunu, süt ve süt ürünlerinde de zam beklendiğini dile getiren Öztrak, ramazanda 2012'de 400 gramı 1,5 lira olan pidenin, hem 330 grama düşürüldüğünü hem de fiyatının 6 liraya çıktığını belirtti.

Enflasyon verilerini değerlendiren Faik Öztrak, "Bugün mart ayına ait tüketici ve üretici enflasyonu açıklandı. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile son bir yılda tüketici fiyatları yüzde 61, üretici fiyatları ise yüzde 115 arttı. Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı. Böyle makası daha önce hiç yaşamadık. Enflasyonda turpun büyüğü hala heybede." diye konuştu.

Tüketici enflasyonunda 2002 Ocak ayından, üretici enflasyonunda ise 1995 Mart ayından bu yana en yüksek enflasyonun yaşandığını savunan Öztrak, Türkiye'nin, tüketici enflasyonunda dünyada en yüksek enflasyona sahip 6. ülke olduğunu iddia etti.

Faik Öztrak, "Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına sokabildiler. Bunların sorumlusu kim? Bu ülkede kim hükümetin başında? Recep Tayyip Erdoğan." şeklinde konuştu.

Doğal gaza, kömüre, mazota, LPG'ye, benzine, tüp gaza gelen zamları eleştiren Öztrak, artan maliyetlerin marketlerin raflarına, manavların, pazarcıların tezgahlarına, kasapların vitrinlerine yansımaya devam edeceğini, bu yıl enflasyonun yüzde 70'i de geçeceğini ileri sürdü.

"Ülkenin döviz kasasını tamtakır ettiler"

Faik Öztrak, ülkedeki yoksullaşmanın, fukaralığın bu ramazanda daha görünür hale geldiğini, milletin ramazanın sonunu nasıl getireceğini kara kara düşündüğünü savundu.

Fitrenin bu yıl 40 lira olarak belirlendiğini, dört kişilik ailenin fitresinin günlük 160, aylık 4 bin 800 lira olduğunu belirten Öztrak, bunun, asgari ücretin 550 lira üstünde olduğunu, bu ülkede çalışanların yüzde 60'ının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını kaydetti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede, yoksulun ekmek alırken ödediği vergiyle zenginin parasına kur garantisi veren bir hükümet var. Yandaşına dolarla, avroyla gelir garantisi bağlayan bir hükümet var. Ülkenin döviz kasasını tamtakır ettiler. Mart ayının son haftası itibarıyla Merkez Bankasının döviz kasası, net 46,5 milyar dolar açık veriyor. 1970'lerin Dövize Çevrilebilir Mevduatına, Erdoğanca isim verdiler. 'Kur korumalı' dedikleri mevduata 3 ayda vatandaşlarımızın sırtından 13,6 milyar lira ödediler. Bu mevduata Hazineden ödenen faizin yıllığı yüzde 90'ı buluyor.

Faizi düşürmenin inancınız gereği olduğunu siz söylemediniz mi? Faiz bütün kötülüklerin anası, babası değil miydi? Peki, bu yüzde 90 faizi nasıl izah ediyorsunuz? Bu ucube rejimin ilk 3,5 yılında, bütçeden yapılan faiz harcaması 68,3 milyar dolar. Her ay 1 milyar 551 milyon doları, her gün 51 milyon doları, her saat 2 milyon 125 bin 329 doları vatandaşın cebinden almışlar, içerideki ve dışarıdaki faiz lobilerinin kasasına aktarmışlar. Bu nasıl bir nas? Yazık, günah değil mi?"

Çiftçiye, esnafa, üreticiye hak ettikleri desteğin verilmediğini, aylardır gıda krizi yaşanacağı konusunda hükümeti uyardıklarını söyleyen Öztrak, "Oysa günümüzde gıda güvenliği artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Özellikle pandemiden sonra gıda ve sağlıkta kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu bütün dünya gördü ama bir bizdeki hükümet görmedi." değerlendirmesini yaptı.

"Savaşın bir an önce diplomasi yoluyla son bulması hepimizin ortak dileği"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, Rusya-Ukrayna savaşının tüm acımasızlığıyla sürdüğünü, sivillerin katledilmesinin insanlık suçu olduğunu, bunu şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bu iddiaların ciddiyetle araştırılması, faillerinin bulunması ve mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydeden Öztrak, şöyle devam etti:

"Savaşın bir an önce diplomasi yoluyla son bulması hepimizin ortak dileğidir. Fakat burada çok dikkatli olunmalı. Ukrayna, ülkemizin de aralarında bulunduğu 8 ülkeyi garantör olarak görmek istediğini söylüyor. Bu 8 ülkenin 7'si NATO üyesi. Ukrayna, NATO üyesi ülkelerin garantörlüğünü sağlayarak bir şekilde NATO korumasına girmek istiyor. Dışişleri Bakanlığını parti örgütüne çeviren sarayı biz buradan uyarıyoruz, Putin ve Zelenskiy arasında bir fotoğraf verebilmek için Türkiye'nin başını ileride çok ağrıtacak bu gibi taahhütlerin altına asla girmeyin. Ukrayna bir garantörlük ve güvence istiyorsa bunun Birleşmiş Milletler tarafından sağlanması gerekir. Bu sayede sağlanacak bir barış hem uluslararası hukuk bakımından hem de Rusya'yı bağlayıcılığı bakımından daha doğru olacaktır."

Savaşın turizm gelirlerine ve ekonomiye ciddi etkileri olduğunu belirten Öztrak, Rusya ve Ukrayna'dan turist getiren tur operatörlerinin kullandığı kiralık uçakların, kiraya verenler tarafından geri çağrılmaya başlandığını kaydetti. Öztrak, bu yıl tur operatörlerini ayakta tutmak için devletin finansal destek vermesi gerektiğini aksi halde yerli ve milli tur operatörlerinin, birer birer yabancıların eline geçeceğini öne sürdü.

"Ortağımız da olsa başka partilerin içişlerine karışmayız"

Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı'nda köklü bir değişikliğe gitti. Bu değişikliği nasıl yorumlarsınız?" sorusuna Öztrak, "Hayırlı olsun. Biz ortağımız da olsa başka partilerin içişlerine karışmayız. Biz AK Parti değiliz. Biz Millet İttifakı'yız, Cumhur İttifakı da değiliz. Bizde her şeyden önce karşılıklı saygı var, sevgi var. Diğer tarafta sadece biat var." yanıtını verdi.

"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Malatya'da yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'na gönderme yaptı. 'Cesur olun ürkek mesajlarla, kuru değişim sözleriyle ağır sorunları çözemezsiniz. Değişim istiyorsanız şimdi HDP zamanı' mesajı yolladı. Bu sözlere sizin cevabınız olacak mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Her zamanki gibi ucu başı kesilmiş bir soru. Sayın Sancar'ın sözlerini gördüm. Kendisi yaptığı çağrının bir barış çağrısı olduğunu söylüyor. Hem iktidardaki partilere hem de diğer partilere bu çağrıyı yaptığını ifade ediyor. Yani bu soru soruyu soranların üstü kapalı şekilde yönlendirmeye çalıştığı yere çıkmaz. Bu sorununun sahiplerinin bu soruyu aynı zamanda Cumhur İttifakı'na da sormalarını bekliyorum." diye konuştu.

Faik Öztrak, "AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin AK Parti MYK'da gündeme geldiğini söyledi ve 'Bazı arkadaşlar ben dahil 195 lira yapalım dedik. Hani esnaf 9 lira 99 kuruş yapar ya algı yönetmek için. Cumhurbaşkanı da bunu kabul etmediğini söyledi.' dedi. Bülent Turan'ın 'algıyı yönetmek için' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna da "Hep söylüyoruz, bunların dertleri ülkeyi yönetmek falan değil. Müflis bezirganlar gibi algı yöneterek, bu işi götürmeye çalışıyorlar ama şunu söyleyeyim, algı ile olgu değiştirilemez. Yamayla da bu ekonomi hiç düzelmez. Vatandaş artık 200'e de 195'e de bunların yaptığı her zulme de isyan ediyor." cevabını verdi.