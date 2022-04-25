CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Emeklilerimiz bu enflasyon karşısında sizden bayram harçlığına dönüşen üç kuruşu değil, insanca yaşamasına yetecek hak ettiği aylığı istiyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, bugün, Çanakkale Kara Savaşlarının 107. yılı olduğunu belirterek, başta Cumhuriyet'in ve CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Meclisin ilk milletvekillerini, Çanakkale Zaferi'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, gazileri ve şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andı.

Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda açlığın konuşulduğunu, çocukların yetersiz beslenme nedeniyle gelişme sorunları yaşadığını ifade eden Öztrak, Derin Yoksulluk Ağı'nın tespitlerine göre düzenli geliri olmayan ailelerin çocuklarına mama ve bez alamadığını söyledi.

Öztrak, "Çocuk işçiliği ülkemizin kanayan yarası. 15-17 yaş arasında 520 bin çocuğumuz çalıştırılıyor. Bu da TÜİK'in rakamı. Hep diyoruz ülkemizde çocuklara, gençlere bakılamıyorsa onlara umut verilemiyorsa millet geleceğine güvenle bakamaz." diye konuştu.

Hükümetin kurduğu üniversiteleri eleştiren Öztrak, "Kurduğunuz kasaba üniversitelerinde, işsizliği geciktirmekten başka ne yaptınız?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'de 1 milyon 138 bin üniversite mezununun işsiz olduğunu savunan Öztrak, ev ve araba fiyatlarının zirve yaptığını, yuva kuracak gençler için ev, araba almanın hayal olduğunu belirtti.

"Hükümet, insanları umre yapamaz hale düşürdü"

Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarına karşı elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladığını, geçen hafta evinin elektriğinin kesildiğini hatırlatan Öztrak, bunu elektriği kesilen ailelerin sesini duyurmak için yaptığını kaydetti.

Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun o günden sonra elektriği kesilen aileleri ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Hükümetin karartamaya çalıştığı derin yoksulluk, Genel Başkanımızın bu girişimiyle ortaya çıkıyor." dedi.

Son sekiz ayda Türk lirasının dolar karşısında yüzde 44 değer kaybettiğini ifade eden Öztrak, "Ramazan sonrası umreye gidecekler Diyanet'in yüzde 150'yi bulan zamlarıyla şok oldu. Bu hükümet, insanları umre yapamaz hale düşürdü." ifadesini kullandı.

Hükümetin 2023'te ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine ilişkin de Öztrak, 2023 yılında en büyük ekonomiler liginde Türkiye'nin 23. sıraya düşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Öztrak, "20 yıl bu ülkeyi yönettiler, sonunda fert başına gelirimiz 14 basamak birden gerileyerek, 87. sıraya düşüyor." dedi.

"Ülkede döviz kıtlaşınca 'kumanda ekonomisine' geçtiler"

Türkiye'nin enflasyonun şampiyonlar liginde ilk beşte olduğunu ileri süren Öztrak, serbest piyasa ekonomisinin bütün kuralları çiğnenerek döviz kurunun tutulmaya çalışıldığını savundu.

Kur Korumalı Mevduatı eleştiren Öztrak, "Güya Hazinenin cebinden tek kuruş çıkmayacak diyorlardı. Sadece mart ayında bütçeden 11 milyar 700 milyon lira Kur Korumalı Mevduat için çıktı. Kendi yanlışlarının bedelini millete ödettiler. Milletin vergilerinden 11 milyar 700 milyon lirayı bir avuç mevduat sahibine Kur Korumalı Mevduat faizi olarak ödediler." şeklinde konuştu.

YUVAM hesabıyla yurt dışında yaşayanlara ve yabancılara döviz cinsinden yüzde 4 faiz veren hesap açılacağını belirten Öztrak, YUVAM hesabı uygulamasına da tepki gösterdi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Dolara, avroya o kadar sıkıştılar ki saçmalamakta artık sınır tanımıyorlar. Biz bankaların mevduatına karşılık koymayı biliriz. Ama ticari kredilere karşılık koymak, Bugüne kadar kimsenin aklına gelmemişti. Bununla da yetinmediler, bankaları ellerindeki döviz mevduatları, Kur Korumalı Mevduata dönüştürmeye zorlamak için yine ilave karşılıklar getirdiler.

Milletin parasını nerede tutacağına, bankaların nereye kredi vereceğine artık Erdoğan karar veriyor. Kasada döviz kalmayınca ülkede döviz kıtlaşınca 'kumanda ekonomisine' geçtiler.

Şimdi döviz gelsin diye yabancıya ev satan emlakçılara reklamından fuarına, milyonlarca liralık destek vereceklermiş. Üstüne bir de promosyon olarak, ay yıldızlı pasaport verecekler. Varsın bizim vatandaşımız bir ev almayı hayalinde bile göremesin. Yeter ki yabancılar yeşil dolarları getirsin mutlu olsunlar."

"Hazinenin tarihinde ilk kez ödenecek faiz ödenecek borcu aştı"

İç Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri Grafiği'ni gösteren Öztrak, geçen ağustos ayı başında Hazinenin ödeyeceği iç borç faizinin 699 milyar lira olduğunu, şimdi bunun 1 trilyon 743 milyar liraya çıktığını söyledi.

Öztrak, "İç borç için ödenecek faiz, sekiz ayda 2 buçuğa katlandı. Daha da önemlisi, hazinenin tarihinde ilk kez ödenecek faiz, ödenecek borcu aştı." dedi.

Emekliye bayram öncesinde ikramiye verilmemesini eleştiren Öztrak, "Çok açık söylüyoruz. Emeklilerimiz bu enflasyon karşısında sizden bayram harçlığına dönüşen üç kuruşu değil, insanca yaşamasına yetecek hak ettiği aylığı istiyor. Bayram öncesi şekere ete süte zam, elektriğe zam, doğal gaza zam, benzine, mazota zam. Bir de emeklimizin aylıklarına zam yapın, eriyen asgari ücrete zam yapın." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınadıklarını ifade eden Öztrak, "Partimizin bu meseleye bakış açısı bellidir. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil tarihçiler karar verir. Siyasetçilerin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil geleceği inşa etmektir. Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, siyasetçi kendi işini yapsın." diye konuştu.

"6 partinin bir araya geldiği masa, Türkiye'nin ortak geleceğini yazmaya başlamıştır"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar kesime verdiği teminatın tabanda karşılık bulmadığını söyledi. Siz bu tespite katılır mısınız?" sorusuna Öztrak, "Bu sorudan anladığımız kadarıyla dün akşam 6 liderin toplantısından sonra verilen birlikte yürüme konusundaki kararlılık mesajı sarayı ve medyasını rahatsız etmiş. Herkes müsterih olsun 6 partinin bir araya geldiği masa, Türkiye'nin ortak geleceğini yazmaya başlamıştır." yanıtını verdi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güllü Demir adlı vatandaşı ziyareti sonrası dağıtıcı firmadan elektriğin ziyaretin olduğu gün kesik olmadığına, 31 Mart'ta kesilen elektriğin 5 Nisan'da yani ziyaret öncesi açıldığına dair açıklama geldi. Sizin bu açıklamaya ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Öztrak, şöyle konuştu:

"Memleket yoksulluktan kırılıyor. Vatandaşlarımız hükümetin yaptığı faiz zamlarının sonucunda elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Genel başkanımız bu zulme dikkat çekmek için evinde elektriksiz kalmayı göze alıyor. Hükümet bunlara önlem alacağına böyle bir sorun yokmuş gibi algı operasyonlarına girişiyor. Hep söylüyoruz. Bunlar ülkeyi yönetmiyor, algıyı yönetmeye uğraşıyor.

Ziyaret edilen evin sahibesinin haykırışı ortadadır. Ama bunlar milletin sesini artık duymuyor. Ama şunu da görüyoruz, genel başkanımızın bu girişimi belli ki işe yaramış. Bundan sonra hangi eve gitse kesilen elektrikleri açacaklar. Benim bu bakana tavsiyem bir dünyaya bakın, dünya bu meseleleri nasıl çözüyor öğrenin, milletimizi de rahatlatın."