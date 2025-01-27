CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt - Son Dakika
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Politika

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Yücel açıklamasında ''Eğer bir gelişme olursa genel başkanımız bu konuda açıklama yapacaktır'' ifadelerini kullandı.

27.01.2025 19:39  Güncelleme: 19:54
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Gazeteci Enver Aysever, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, "Özgür Özel'le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor" demişti.

TARİH DE VERMİŞTİ

İnce'nin CHP'ye katılacağını öne süren Aysever, bunun 10 günlük bir zaman diliminde siyasetin gündemine gireceğini söyleyerek "Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN NET YANIT

Söz konusu iddiaya ilişkin CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi. "Kendisi bir siyasi partinin genel başkanı. Partimizin Genel Başkanı Özgür Özel'le ve yetkililerle her zaman görüşebilir" diyen Yücel, "Eğer bir gelişme olursa genel başkanımız bu konuda açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel\'den Muharrem İnce\'nin CHP\'ye katılacağı iddiasına yanıt

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Deniz Yücel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Muharrem İnce CHP ye kabul edilmemelidir. İki dönemde CHP nin kayıp ettirmek için çalışan ve kayıp etmesinde rol oynayan CHP düşmanı bir şahıstır. Diyemez ki ben baba ocağına dönüyorum. baba ocağının kapısını çarpıp küsüp gitseydi gelebilirdi ama bu adam baba ocağını ateşe verdi gitti dönüşü olmamamlıdır. 19 33 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Imamoğlu tutuşuyor gidiyor CB koltuğu, Muharrem Ince varken Inceden başka kimseye yakışmaz bu koltuk ! 27 22 Yanıtla
  • Behzat:
    Muharrem s... git 27 7 Yanıtla
  • Ali null:
    BURASI TÜRKİYE HER AN HERŞEY OLABİLİR ?İRGÜN TÜKÜRÜRSÜN YARIN YALARSIN 32 0 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    tilkinin dönüp dolaşacağı yer hesabı!! agzınla kuş ta tutsan ince efendi siyasetin dibine vuranlardansın. sen meral akşener hepiniz piyonsunuz. seçimin sabahı otellerde içmiyeydinde milletin önüne çıkaydın. 26 3 Yanıtla
  • erol damar:
    bir bu eksikti 19 5 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Gereksiz adam 19 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    anlamadigim muharrem ince secimden bir gecede neden cekildi kimse bunu siuyor 11 1 Yanıtla
  • Mehmet Bayraktar:
    Tüm partilerin CHP çatısı altında birleşmesi Birlikte seçime gitmeleri ..! Ülkemiz için en hayırlısı olur..! Aksi halde hepsi yok olur..! İnşallah en kısa zamanda da seçim olur?????????? 8 2 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    çok eğlenecük çookk...eğer gerçwkten gelirse cuhape kesin mitoz bölünmeye gider.. 4 5 Yanıtla
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