''Yerel seçimde alırız'' demişlerdi! CHP, Konya'da yapılan ankette yüzde 12.5 oy aldı - Son Dakika

''Yerel seçimde alırız'' demişlerdi! CHP, Konya'da yapılan ankette yüzde 12.5 oy aldı

Son Güncelleme: 18.09.2023 15:32

ASAL Araştırma Şirketi, Konya halkına yerel seçimlerinde oylarını hangi siyasi partiden yana kullanacaklarını sordu. Katılımcıların yüzde 55,9'u ''AK Parti'', yüzde 12,5'i ise ''CHP'' yanıtını verdi. Araştırmanın sonucu akıllara CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, ''Bu sefer Konya'yı bile alacağız'' sözlerini getirdi.

Yerel seçimler yaklaşırken partiler aday belirleme çalışmalarına, anket şirketleri de halkın nabzını tutmaya başladı. Son olarak ASAL Araştırma da Konya'da vatandaşa "Hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 55,9'u "AK Parti", yüzde 12,5'i ise "CHP" yanıtını verirken akıllara CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bu sefer Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" ifadeleri geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Yerel seçimde alırız' dediği Konya'da son durum

BİNDEN FAZLA İNSANA SORULDU

ASAL Araştırma Şirketi, "Konya Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçimler Seçmen Eğilimleri Araştırması"nı yayımladı. 13-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Konya'nın 7 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1.246 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Yerel seçimde alırız' dediği Konya'da son durum

PARTİLERİN OY ORANLARI ŞU ŞEKİLDE

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 55,9'u "AK Parti", yüzde 12,5'i ise "CHP" yanıtını verdi. Oy oranlarının dağılımı:

CHP, KONYA İÇİN KARARLI: BU SEFER ORAYI DA ALACAĞIZ

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partiler de çalışmalarına hız vermeye başladı. Bu kapsamda bazı partilerin büyükşehirler için belirlediği adaylar da belli oldu. Bazı adaylar tartışma konusu olurken bazı adaylar da kamuoyunun beklediği isimlerden belirleniyor. Bazı siyasi isimlerin açıklamaları da kamuoyunda çokça tartışılıyor. Bunlardan biri de CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bu sefer Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" açıklaması olmuştu. Faik Öztrak'ın bu açıklaması ülke siyasetinde günlerce tartışılmıştı. Bazı kesimler ise "Faik Öztrak'ın Türkiye siyasetinden kopuk olduğu" şeklinde eleştiride bulunmuştu.

Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Yerel seçimde alırız'' demişlerdi! CHP, Konya'da yapılan ankette yüzde 12.5 oy aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Yerel seçimde alırız'' demişlerdi! CHP, Konya'da yapılan ankette yüzde 12.5 oy aldı - Son Dakika
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