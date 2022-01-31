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CHP Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi

31.01.2022 17:05
CHP Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir?" çıkışıyla ilgili, "Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Bu vesileyle şunu da belirteyim; Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kaldığı otelin günlük ücretini gündeme getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a cevap veren Öztrak, "O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme başvuruyorlar. Aynı dakika yandaş gazeteciler, bomboş işler" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlattığı şeyin tam olarak bu durum olduğunu söyleyen Öztrak, "Hepsi aynı tweeti atmış. Akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a şunu söyleyeyim; kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş" dedi.

"Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi için mücadele ediyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir?" çıkışı hakkında açıklamalarda bulunan Öztrak, "Biz Millet İttifakı olarak işsizlik ve yoksulluk arasında ezilen milletimizin sıkıntılarını çözmek, milletimizin önünü açmak, Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Bu vesileyle şunu da belirteyim; Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz. Genel Başkanımız, 'helalleşmek için, toplumun barışması ve kucaklaşması için ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz" diye konuştu. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Faik Öztrak, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi - Son Dakika


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