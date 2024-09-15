CHP Sözcüsü Yücel'den Yapıcıoğlu'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz - Son Dakika
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Politika

CHP Sözcüsü Yücel'den Yapıcıoğlu'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, ''Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz.'' çıkışına CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den sert yanıt geldi. Yücel, ''Geri zekalıya anlatır gibi anlatalım. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz! Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı birkaç zibidiye de pabuç bırakmayız'' dedi.

15.09.2024 18:01  Güncelleme: 18:47
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz." açıklamasına yanıt veren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Geri zekalıya anlatır gibi anlatalım. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz! Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı bir kaç zibidiye de pabuç bırakmayız" ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU: AHMAĞA ANLATIR GİBİ SÖYLEDİM, ANAYASA'NIN 4. MADDESİNİ İSTEMİYORUZ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun önceki gün katıldığı canlı yayında Anayasa'nın 4. maddesi ile ilgili söylediği sözler tartışma yarattı. 4. maddeyi istemediklerini belirten Yapıcıoğlu, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz." dedi.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ ANLATALIM

Yapıcıoğlu'nun açıklamasına CHP'den sert yanıt geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı. Yücel, şunları söyledi: "Geri zekalıya anlatır gibi anlatalım!!! Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan 4. madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez.

"CUMHURİYETİ LAİKLİKTEN, LAİKLİĞİ CUMHURİYETTEN AYIRAMAZSIN"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyız. Sizin probleminiz olan "Laiklik İlkesi" de inanç özgürlüğünün teminatıdır. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'sinde Cumhuriyeti Laiklikten, Laikliği Cumhuriyetten ayıramazsın!

"HİZBULLAH ARTIĞI BİRKAÇ ZİBİDİYE PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Cumhuriyeti ve Devrimleri koruyan maddelerden vazgeçmek, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nden vazgeçmektir. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz! Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı birkaç zibidiye de pabuç bırakmayız!

CHP Sözcüsü Yücel'den Yapıcıoğlu'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz
CHP Sözcüsü Yücel\'den Yapıcıoğlu\'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Zekeriya Yapıcıoğlu, Deniz Yücel, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Yücel'den Yapıcıoğlu'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Mehmet Yılmaz: aynen öyle katılıyorum 4 madde asla değişemez 156 87 Yanıtla
  • okan: İslam kazanacak 141 99 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Bunlar kendileri dışında herkese yobaz diyorlar.acaba onların düşüncesi hangi kategoriye giriyor.kendi düşünceleri dışında herkesi yobazlıkla suçlüyorlar.onun için yüzde 20 yi geçemiyorlar. 125 89 Yanıtla
  • Esen eser Gündoğdu: İnsan sevdiği ile beraberdir. Şunuda unutmayalım. Ayet En'am 44 ALLAH'IN hükmüyle hükmetmeyen kâfirlerin ta kendisidir. Enam 46 ALLAH'IN hükmüyle hükmetmeyen fasıkların ta kendisidir. 136 64 Yanıtla
  • Turgut yılmaz: bizim ana yasamiz Kuran-ı Kerimdir Elhamdülillah 122 70 Yanıtla
  • Çuvaldız: 3 5 sarhoşun yasasını kabul ediyorsunuz ama 100 92 Yanıtla
  • Çelikk: Ne dese Doğrudur 81 72 Yanıtla
  • Ömer Faruk: Gorecez 42 89 Yanıtla
  • fatih mazlum: Bayrak, cumhuriyet ,devletin bolunmezligi degisemez.. diger butun seyler refarunduma getirilebilir demokratik bir ulkede olmasi gereken budur halkin sesine kulak verilmesi gerek madem demokrasi var hodri meydan.. 109 18 Yanıtla
  • utku ergün: Komiksiniz ya, takibi bırakıyorum, kendi içinizde takılın 5 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Yücel'den Yapıcıoğlu'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz - Son Dakika
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