CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı - Son Dakika
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Politika

CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

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Tüzük kurultayında kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Manur Yavaş, CHP yönetime sitem dolu sözler sarf etti. Kendisine kürsüye çıkıp konuşma yapacağının 1 saat önce haber verildiğini ifade eden Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'Siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz" dedi.

07.09.2024 14:58
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CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda belediye başkanlarının konuşmasına ilişkin kısa süreli gerilim yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer belediye başkanlarının da konuşması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı kurultayda İmamoğlu ve Özel, Yavaş'ın gönlünü aldı.

"POLEMİK ÇIKARMAK İSTEMİYORUM AMA..."

Tüzük Kurultayı'nda mikrofonu alarak açıklamalarda bulunan Yavaş, "Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim, Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve fikirlerimi de açıklamak isterdim. Ama Maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine yani Ekrem mi Mansur mu şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorum" dedi.

"FİTNE ATEŞİNE ODUN ATMIŞ OLUYORUZ"

Açıklamasının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Yavaş, "Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü ve açıklaması belli. Biz 14 tane Büyükşehir Belediye Başkanıyız sadece ikisini konuşturursanız buradan biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz. Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın. Ya da ileriye dönük bir şey düşünülüyorsa ikimiz de aynı şeyleri anlatacağız aynı duygulara sahibiz. En azından bir gece öncesinden promter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. Biz de Türkiye'ye bir mesaj verebilirdik" şeklinde konuştu.

CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

ÖZEL VE İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ

Mansur Yavaş'ın bu sözlerinden sonra CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girerek Mansur Yavaş'ın gönlünü almaya çalıştı.

CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Türkiye, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (27)

  • Mehmet Yılmaz: doğru söylüyor Mansur başkan 250 10 Yanıtla
  • A R: Kasaba Avukatı Mansur Yavaş kasabası Beypazarı’na geri dönsün. 54 167 Yanıtla
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  • Ahmet Taş: CHP içinde anlaşamıyor birde ülke yönetecekler … 53 14 Yanıtla
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