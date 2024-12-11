CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi

Politika

CHP ve MHP, Meclis'te belediyelere atanan kayyumlarla ilgili düzenlemeyi görüşecek. CHP, kayyum atamalarının ardından başlayan tartışmalarda karşı yasal düzenleme gerektiğini ifade etmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak gerektiğini belirtmişti.

KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN

Belediyelere atanan kayyumlarla ilgili düzenlemeye ilişkin CHP ve MHP bugün saat 13.30'da TBMM'de görüşecek. TBMM'de CHP ve MHP kayyumlar hakkındaki yasal düzenleme hakkında görüşme sağlayacak.

CHP kayyum atamalarının ardından başlayan tartışmalarda karşı yasal düzenleme gerektiğini ifade etmiş, görevden alınan belediye başkanları yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini gerektiğini belirtmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da 28 Kasım'da yaptığı açıklamada "Kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu'nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 29 Kasım'da Yıldız'ın yaklaşımının kıymetli olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer vermişti: "MHP'nin dün gösterdiği yaklaşımı çok kıymetlendiriyorum. Ve bu konuda AK Parti'nin tutumunu ve olumlu bir adımını bekliyoruz. Bu konuda grup başkanvekillerimiz de AK Parti'nin grup yönetimiyle hızla görüşecekler ve bu konuda kendilerinden MHP'den ayrışmayan bir adımı bekliyoruz ki bu sorun çözülsün. Yargı süreci tamamlanmış olanların yerine belediye meclisinden seçilir eskiden olduğu gibi. Tamamlanmamış olanlara da eğer tutukluluk tedbiri uygulanmıyorsa bir yandan yargılaması sürer ama böyle adımlar atılmaz."