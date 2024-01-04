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CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
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CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

04.01.2024 - 17:41,  Güncelleme: 18:12
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CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay'ın kararı sonrası harekete geçti. CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı. "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." diyen 3. Ceza Dairesi, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Karara CHP'den tepki geldi.

CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı

CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP milletvekili seçilen Can Atalay'a ilişkin kararı üzerine TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu. Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti. Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı
Can Atalay

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" söylenmişti. AYM ise Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı

DOSYA İKİNCİ KEZ YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞTİ

AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın dosyası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay, "Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar vermişti.

CHP, Yargıtay\'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM\'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
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SON DAKİKA: CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
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