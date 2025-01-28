CHP'yi karıştıracak adaylık iddiası: Ön seçim için Mansur Yavaş'ın onayı alınmamış - Son Dakika
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Politika

CHP'yi karıştıracak adaylık iddiası: Ön seçim için Mansur Yavaş'ın onayı alınmamış

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceği açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. İddiaya göre, söz konusu yöntem için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onayı alınmadı. İddiayı kulis bilgilerine dayandıran gazeteci Gürbüz Evren, "Ortalık fena karışacak" dedi.

28.01.2025 22:17  Güncelleme: 23:21
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda "Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz" diyerek adayın 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini söyledi.

"MANSUR YAVAŞ'IN ONAYI ALINMADI"

Özel'in sözlerinin ardından gözler Yavaş ve İmamoğlu cephesine çevrilirken; bomba bir iddia öne sürüldü.TV100 canlı yayınında Gazeteci Gürbüz Evren CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine ilişkin edindiği kulis bilgisini paylaştı. Evren, "İmamoğlu'na hayırlı olsun. Üyelerle ön seçim demek İmamoğlu aday demektir. Bu yöntem için Mansur Beyin onayı alınmadı" ifadelerini kullandı.

"ORTALIK FENA KARIŞACAK"

"Oysa Özgür Bey anket yapacağız demişti. Meclis grubu PM MYK bypass edildi" diyen Evren, "Kısacası Ekrem beyin dediği oldu. Ortalık fena karışacak" diye konuştu.

CHP\'yi karıştıracak adaylık iddiası: Ön seçim için Mansur Yavaş\'ın onayı alınmamış

Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Evren, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'yi karıştıracak adaylık iddiası: Ön seçim için Mansur Yavaş'ın onayı alınmamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Alişan Işık:
    Bütün troller burda sizene sizene .. 1033 336 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Sana ne oldu lâ 12 127
    Yakup Çap:
    sizden alâ Trol mü olur. 14 100
  • Mustafa Yildiz:
    CHP den Bir Halt olmaz 223 358 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    Yav anlamıyormusunuz. sayın Eko gene bir film fırıldak çeviriyor 189 321 Yanıtla
  • monşer null:
    Kuru Kalabalık Yapma CHP 169 269 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    Bir belediye başkanı böyle işlere burnunu sokuyorsa ondan bir halt olmaz. 156 262 Yanıtla
  • Oooo:
    Ortaya bir sandalye koyun Adaylar etrafında. Müzik durduğunda oturan aday olsun! 116 188 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    mahsur başkan satışa geldin eko satar seni haberin olmaz bak neler çevirmiş 78 122 Yanıtla
  • Nafi aydoğan:
    ekonun işleri adam ali kran baş kesen adam olsan yavaş sende adam gibi çıkar konuşursun üç maymunu oynamassın ulan parti ekonun kukla sı olmuş 75 121 Yanıtla
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