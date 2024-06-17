CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar - Son Dakika
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Politika

CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar

CHP\'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu\'na "Özel\'in yerine İmamoğlu\'nu getirelim" teklifi yaptılar

31 Mart seçimlerinden yüzde 37.7 ile birinci parti çıkan CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gerek yaptığı açıklamalar gerekse hamleleriyle tartışma yaratmaya devam ediyor. Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre bir CHP'li yönetici eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifinde bulundu ve Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi.

17.06.2024 10:50
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Seçimlerden birinci parti çıkarak büyük kazanım elde eden CHP'de eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis açıp siyaset sahnesinde kalma ısrarı ve paylaşımları parti içinde kriz yaratmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği iddia edilen bir görüşme ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bir hayli kızdıracak cinsten...

ANKARA BU GÖRÜŞMEYİ KONUŞUYOR

Ankara kulislerinde konuşulan bir görüşmeyi aktaran Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, "Bir CHP'li Kılıçdaroğlu'yla görüştü ve Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirmek için Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi" ifadelerini kullandı.

"CHP ERDOĞAN'IN ROTASINA GİRECEK"

Siyaset sahnesinden kopmayan ve CHP'liler başta olmak üzere siyasetin önemli isimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP'de halen önemli bir görevde olan bir isimle görüştüğünü belirten Terkoğlu, "CHP'li yönetici, Kılıçdaroğlu'na ilginç bir öneride bulunmuş. CHP'nin muhalefet olmaktan çıkacağını, Erdoğan'ın rotasına gireceğini savunan CHP yöneticisi, kasım ayındaki tüzük kurultayının seçimli hale gelmesini, Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkan adayı olarak Özgür Özel'in karşısına çıkmasını, Kılıçdaroğlu'nun da anlaşarak İmamoğlu'na destek vermesini istemiş" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞEN İSİM İDDİAYI DOĞRULADI

Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li yöneticiyi aradığını ve iddiaların doğrulandığını belirten Terkoğlu, CHP'li ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arife günü yaptığı "Kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar" açıklamasıyla İmamoğlu'nu hedef almasını hatırlattığını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİM"

CHP'li yöneticinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığının tepki çekeceğini ama CHP'yi yeniden Erdoğan karşıtı rotaya sokmak için İmamoğlu ile anlaşması gerektiğini söylediği öne sürüldü. CHP'li ismin bunun için önümüzdeki günlerde İmamoğlu ile de görüşeceğini, önerisini ona da anlatacağını aktardığı ifade ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na 'Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim' teklifi yaptılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: şu emeklilerde herseye burnunu sokmasa ne güzel olucak 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar - Son Dakika
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