Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama - Son Dakika
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Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama

30.03.2022 11:24
Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler tarafından traktörlerle karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye önünde toplanan halka seslendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler tarafından traktörlerle karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye önünde toplanan halka seslendi. CHP lideri, Alaşehirli üzüm üreticilerine hitaben, "Ellerim yakalarında olacak, üzümün kilosu 2 dolar olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir ilçesinin girişinde traktörlerle kendisini karşılayan çiftçilerle bir araya geldi. Burada çiftçilerle sohbet edip onların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Alaşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Burada Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na Alaşehir'in yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye edildi. CHP lideri, ziyaretin ardından belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

"Bu kardeşiniz sizin hakkınızı son kuruşuna kadar teslim edecek"

Kılıçdaroğlu, "Bu güzel insanların dertleri var. Bu sorunları inşallah sizin oylarınızla iktidara geldiğimizde çözeceğiz. Ellerim yakalarında olacak, üzümün kilosu 2 dolar olacak. Bunun mücadelesini vereceğim. Sizin hakkınız hukukunuz için vereceğim. Siz alın teri döküyorsunuz, kazanmanız lazım. Mazotun rakamları her gün değişiyor. Bütün bunlar gelip sizi buluyor. Köylü, milletin efendisidir. Siz üreteceksiniz ki biz karnımızı doyuralım. Üreten sizsiniz, çalışan sizsiniz. Alın terinin karşılığını almasını hak eden sizsiniz. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı son kuruşuna kadar teslim edecek. Dertlerinizi biliyorum. Hiç meraklanmayın. Bu konuda en ufak endişeniz olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bütün Türkiye'de gerektiğinde uluslararası arenada sizin sözcünüz olmaya söz veriyorum. Gençlerimiz de çalışacak ve üretecek. Gençler; sakın umutsuzluğa kapılmayın. Gençler gümbür gümbür geliyor. Türkiye'nin kaderini gençler değiştirecek. Her sorunu çözeceğiz. Sandık gelecek, sandığa gideceğiz. Sandığa geldiğinizde eski kavgaları bırakalım, eski tartışmaları bırakalım elinizi vicdanınıza koyup öyle oy verin. Hep beraber büyüyeceğiz. Her evde huzur, her mutfakta bereket olacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi Millet İttifakı ile birlikte inşa edeceğiz inşallah" dedi. - MANİSA

Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama
Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama
Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama
Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama
Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama
Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama
Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama - Son Dakika


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