Çin: "Tayvan Boğazı'ndaki durum ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu" - Son Dakika
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Çin: "Tayvan Boğazı'ndaki durum ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu"

08.08.2022 12:32
Çin: "Tayvan Boğazı'ndaki durum ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Tayvan Boğazı'ndaki kriz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tayvan Boğazı'ndaki durum tamamen ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Tayvan Boğazı'ndaki kriz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tayvan Boğazı'ndaki durum tamamen ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu. ABD tarafı tüm sorumluluğu ve ciddi sorunları üstlenmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan Boğazı ve çevresinde devam eden gerilime ilişkin açıklama yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan Boğaz'ı çevresinde başlatılan tatbikatlara bugün de devam edildiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "Tayvan Boğazı'ndaki durum tamamen ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu. ABD tarafı tüm sorumluluğu ve ciddi sonuçları üstlenmek zorunda. Kırmızı çizgi aşılamaz ve iletişim samimiyet gerektirir" açıklamasında bulundu.

Tayvan'dan tatbikat hamlesi

Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, Tayvan ordusu, Çin'in Tayvan Boğazı'nda 5 gündür sürdürdüğü tatbikatlara yanıt olarak yarın ve Perşembe günü Pingtung ilçesinde tatbikat düzenleyecek.

Çin-Tayvan krizi

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor. - PEKİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin: 'Tayvan Boğazı'ndaki durum ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu' - Son Dakika

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