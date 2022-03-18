Çin uçak gemisi Tayvan Boğazı'nda - Son Dakika

Çin donanmasına ait bir uçak gemisinin Tayvan Boğazı'na girdiği belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ın kritik telefon görüşmesine saatler kala Çin'den bölgedeki tansiyonu yükseltecek bir adım geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti donanmasına bağlı bir uçak gemisinin Tayvan Boğazı'na açıldığı belirtildi. Boğaza giren "Shangdong" isimli uçak gemisinin Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası açıklarına yakın bir noktaya doğru hareket ettiği bildirildi. ABD donanmasına bağlı USS Ralph Johnson ve Arleigh Burke gemilerinin de Çin'in faaliyetlerini gözlemlediği kaydedildi. Tayvan tarafından yapılan açıklamada ise durumun izlenmesi için bölgeye bir savaş gemisi gönderildiği ifade edildi.

Çin'den açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Li Jian, Shandong uçak gemisinin eğitim programı kapsamında açıldığını belirtti. Zhao, bu durumun Çin ve ABD arasındaki beklenen görüşmeyle ilgili olmadığını ifade ederek, "Yaşananları hassas olarak nitelendiren sizsiniz. Hassas olan Tayvan Boğazı değil" dedi.

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu belirtiyor. Washington ise Çin'in son 2 yıldır Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerini eleştiriyor. - TAİPEİ