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Cizre'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Cizre'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

06.02.2022 11:43
Cizre'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kilit parke çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kilit parke çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Daha modern ve kullanışlı yollar için İlçenin muhtelif yerlerinde çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Yafes Mahallesi Bedirhan Caddesinde kilit parke döşeme ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriliyor. Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla mesai mefhumu gözetmeksizin sokak ve caddelerde asfalt yama ve kilit parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda başlatılan yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, "Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile Cizre'miz daha temiz, düzenli ve daha güzel olacak. Çalışmalarımız programlar dahilinde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde devam edecektir" dedi. - ŞIRNAK

Cizre'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Cizre'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Cizre'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Cizre'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Cizre Belediyesi, Şırnak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cizre'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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