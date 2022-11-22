Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı - Son Dakika
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı

22.11.2022 10:48
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırarak sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini bıraktı. Çiftçi'nin yeni fotoğrafı Valilik tarafından basın mensuplarına gönderildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, makamında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdı. Çorum Valiliği tarafından yerel basına gönderilen e-postada, "Değerli basın mensupları, Sayın valimizin yeni makam fotoğrafı ekte gönderilmiştir, bilginize" denildi.

YENİ FOTOĞRAFTA CUMHURBAŞKANI YOK

Valilik Basın ve Halklar İlişkiler Müdürlüğü tarafından Vali Mustafa Çiftçi'nin yeni fotoğrafında daha önce valilik makam koltuğunun arka fonunda yer alan Erdoğan'ın duvara asılı olan fotoğrafının kaldırılmış olduğu görüldü.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Vali tarafından atılan bu adımın nedeni henüz bilinmiyor. Valilik tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması da bekleniyor. Fotoğrafın yerinin değiştirilmiş olabileceği de iddialar arasında.

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Çorum Valiliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı - Son Dakika


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