Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi

07.05.2022 15:47

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son videosunda Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik garip bir çıkışta bulundu. Kişisel Twitter hesabından HDP'yi hedef aldığı videosunu paylaşan Cübbeli, "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz!" dedi.

Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabında yayınlanan son videosunda HDP'yi hedef aldı. Cübbeli videosunda son dönemlerde şehitlerin artışına değinerek PKK'yı eleştirirken HDP'yi de hedef aldı.

"REY VERENLERİN ELLERİ KURUSUN"

Cübbeli konuşmasında HDP için, "Allah partilerini ilhak eylesin. Rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun. Allahım yüzde 10 yüzde 11 reylerini sıfırın altında bilmem kaç dereceye Rabbim inzal eylesin. Allah'ım bütün belaları onların üzerine takdir eylesin, irsal eylesin. Yahudi'ye çalışıyorlar. O Saadet o DEVA da onlara çalışıyor" dedi.

Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine 'elleri kurusun' diye beddua etti ve 'HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın' dedi

Cübbeli Ahmet, Youtube'de yayınlan videosunu ise şu sözlerle paylaştı:

"Pkk Militanlarını Destekleyen ve Bölünme Niyetiyle Hdp'ye Rey Verenleri Vatandaşlıktan Çıkarmazsanız Vatanın Bütünlüğünü Sağlayamazsınız ve Bölünmeyi Önleyemezsiniz!"

HDP'DEN TEPKİ GELDİ

Cübbeli Ahmet'e HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine 'elleri kurusun' diye beddua etti ve 'HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın' dedi

Beştaş, "Cevap vermeye değmezsin ama neyse; HDP düşmanlığı, bu ülkede suçunu örtmek isteyenlerin son sığınağıdır. Bu halkı, milyonlarca insanın iradesini hiçe sayanlardan kurtaracak tek güç HDP'dir. İyi ki HDP var " diye tepki gösterdi.

YORUMLAR (1)
  • Burhan Kaya: Sen bi din adamı değilmisin Ne işin var siyasetle politika ile Yok eğer bu mesleğini sevmediysen cüppenle hocalığı bırak Siyasete atıl Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine 'elleri kurusun' diye beddua etti ve 'HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın' dedi - Son Dakika


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