Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi - Son Dakika

Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabında yayınlanan son videosunda HDP'yi hedef aldı. Cübbeli videosunda son dönemlerde şehitlerin artışına değinerek PKK'yı eleştirirken HDP'yi de hedef aldı.

"REY VERENLERİN ELLERİ KURUSUN"

Cübbeli konuşmasında HDP için, "Allah partilerini ilhak eylesin. Rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun. Allahım yüzde 10 yüzde 11 reylerini sıfırın altında bilmem kaç dereceye Rabbim inzal eylesin. Allah'ım bütün belaları onların üzerine takdir eylesin, irsal eylesin. Yahudi'ye çalışıyorlar. O Saadet o DEVA da onlara çalışıyor" dedi.

Cübbeli Ahmet, Youtube'de yayınlan videosunu ise şu sözlerle paylaştı:

"Pkk Militanlarını Destekleyen ve Bölünme Niyetiyle Hdp'ye Rey Verenleri Vatandaşlıktan Çıkarmazsanız Vatanın Bütünlüğünü Sağlayamazsınız ve Bölünmeyi Önleyemezsiniz!"

HDP'DEN TEPKİ GELDİ

Cübbeli Ahmet'e HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş yanıt verdi.

Beştaş, "Cevap vermeye değmezsin ama neyse; HDP düşmanlığı, bu ülkede suçunu örtmek isteyenlerin son sığınağıdır. Bu halkı, milyonlarca insanın iradesini hiçe sayanlardan kurtaracak tek güç HDP'dir. İyi ki HDP var " diye tepki gösterdi.