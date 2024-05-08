Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu - Son Dakika
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Politika

Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, "Özgür Özel hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Hapishanede bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi. TBMM kartını verdi. Kendisiyle bir hukukumuz var, biz de vefasız biri değiliz" dedi.

08.05.2024 08:30  Güncelleme: 08:33
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Son Dakika Politika Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu - Son Dakika
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