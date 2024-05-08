Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, "Özgür Özel hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Hapishanede bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi. TBMM kartını verdi. Kendisiyle bir hukukumuz var, biz de vefasız biri değiliz" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
8.05.2024 08:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?