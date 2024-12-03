Cübbesini bizzat giydirdi! Bahçeli'nin vekaleti artık akrabasında - Son Dakika
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Politika

Cübbesini bizzat giydirdi! Bahçeli'nin vekaleti artık akrabasında

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MHP lideri Devlet Bahçeli, avukatlık vekaletini avukatlığa yeni adım atan akrabası Gizem Fettahlıoğlu'na verdi. Cübbesi bizzat Bahçeli tarafından giydirilen Fettahlıoğlu, ''Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kıymetli amcam Devlet Bahçeli'nin ellerinden cübbemi giymek nasip oldu'' ifadelerine yer verdi.

03.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:17
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vekâlet yetkisini yakın akrabası olan Avukat Gizem Fettahlıoğlu'na verdi. Avukat Fettahlıoğlu, vekaleti aldıktan sonra yaptığı açıklamada, bu önemli görevin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Fettahlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Devlet Bahçeli'nin vekâletini almak benim için büyük bir gurur ve sorumluluktur. Kendisinin Türk milletine olan hizmet anlayışını ve ilkelerini benimseyerek, bana duyduğu bu güveni en iyi şekilde karşılayacağım. Bu görev, sadece bir akrabalık ilişkisi değil, aynı zamanda Saygı değer genel Başkanımızın çizdiği yolda ülkemize hizmet etme fırsatıdır" ifadelerine yer verdi.

CÜBBESİNİ BAHÇELİ GİYDİRDİ

Ayrıca 2022 yılında mezun olmasının ardından stajını tamamlayarak avukat olan Fettahlıoğlu'na avukatlık cübbesini de Devlet Bahçeli giydirdi. Fettahlıoğlu o anları sosyal medya hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kıymetli amcam Devlet Bahçeli'nin ellerinden cübbemi giymek nasip oldu. Ayrıca, ilk vekâletimi de kıymetli büyüğümden almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu" notuyla paylaştı.

Cübbesini bizzat giydirdi! Bahçeli\'nin vekaleti artık akrabasında

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Cübbesini bizzat giydirdi! Bahçeli'nin vekaleti artık akrabasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Barış:
    Pekte hayırlı olmamış, artık apo’nunda avukatı olursun 86 43 Yanıtla
  • Gariban:
    Böyle bir adamin yegeninden ne beklenirse artik ?? 40 34 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    tabi ya korunması lazim apoyla kanki oldular 37 35 Yanıtla
  • McA !:
    Hayırlı olsun yeni iş hayatınızda başarılar dilerim genç kardeşim 41 31 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Hayırlı uğurlu olsun inşallah, genç bozkurt kardeşime.. 34 34 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Aile şirketi yiyin dededen toruna 41 24 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Vatana millete, hayırlı uğurlu olsun genç bozkurt kardeşim 32 27 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Daha iflah olmazsın:) 24 20 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    ortalama olarak insan ömrünü düşünürsek birkaç yıllık bir vekalet olabilir. Aponunda vekaleti ni alsın bence tam olsun 23 16 Yanıtla
  • Önder null:
    hayirlj olmasin 10 9 Yanıtla
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