Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı - Son Dakika
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Politika

Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çukurova Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla havalimanımız inşa edildi" ifadelerini kullandı.

10.08.2024 16:30  Güncelleme: 16:41
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Türkiye'nin 58. havalimanı olan Çukurova Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, havalimanının yıllık kapasitesi 9 milyon kişi olduğunu belirtti.

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Paris'te "İstanbul Evi" açması üzerinden eleştiren Erdoğan, "Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin yaklaşımında değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, sevgili Adanalılar, sevgili Mersinliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Havalimanımızın Adana'mız ve Mersin'le birlikte 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sadece bir havalimanı değil, yeni modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı

"YILLIK KAPASİTESİ 9 MİLYONDUR"

Çukurova Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla havalimanımız inşa edildi. Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Havalimanının yatırım miktarı 608 milyon 500 bin avrodur.

"3 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMINA VESİLE OLACAK"

Her iki şehrimizin tam ortasında konumlanmıştır. Bağlantı yollarının çalışmalarına da başlamıştık. Sadece karayolu bağlantılarıyla yetinmiyoruz. Çukurova'nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır.

Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı

"EKONOMİK HAYATIN GÜÇLENMESİNE YARDIMCI OLACAK"

Burada şunu özellikle söylemek isterim, Adanalı ve Mersinli hemşerilerimiz kısa sürede ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak. Sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak. Tarım ürünleri gecikmeksizin müşterilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza kazasız, sorunsuz seferler diliyorum.

"MUHALEFET YATIRIMI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYOR"

Şakirpaşa Havalimanı eğitim merkezi olacak. Muhalefet yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyor. Böyle siyaset olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Bunun adı siyasi hasetliktir.SGK'ya borç ödemeye gelince kasada para yok, Paris'te müsrifliğe gelince para çok. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Soruyorum, daha büyük bir havalimanımızın olması deprem yardımlarını ulaştırmada elimizi rahatlatır mı?

Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı

"ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI'NI KAPATMIYORUZ"

Şehirlerimize kazandırdığımız her esere parayı betona gömüyorlar diyerek karşı çıktılar. Yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar. Muhalefet havalimanına dahil öngörülerinde yanılacak. Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmıyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitimle ilgili uçuşlarda Şakirpaşa'yı kullanacağız.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: PARİS'TE KEYİF ÇATMAYA PARANIN SINIRI YOK

Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin yaklaşımında değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var. Ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız kapalıdır. Daha büyük havalimanımızın olması deprem yardımlarında elimizi kolaylaştırmaz mı? 6 Şubat gibi bir afet yaşandığında ilave bir havalimanımız oldu. Çukurova'nın devreye girmesiyle afetle mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi."

Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı

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Son Dakika Politika Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Zerrin Karakütük: kimleri bu ülkeye unutulmaz hizmetleri açarken kimileri paris te milletin parasını eziyor 72 71 Yanıtla
  • ferhat eser: kanal istanbul projesi vardı bir ara ne oldu fay hatları engel oldu galiba baya bir heyecanlıydı herkez 26 38 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hayırlı olsun millete devlete 39 7 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Bizde Muhalefetin İşi Gücü Algı. Çamur Siyaseti 16 17 Yanıtla
  • Veysi Karaman: doğruyu kimin söylediğinin kimin yaptiginin bı önemi yok önemli olan vatana millete hizmettir bu hizmetten dolayı teşekkür 22 8 Yanıtla
  • ser. gms: Kapatmıyoruz sqkirpasayi ama ticari olarak kullanacagiz diyor. 30 kilometre uzaga vot gel 500 lira servis ucreti taksiyle gidersen bir maasi birakiriz artik cok guzel hizmet biryeri iylesgirriken diger tarafi magdur et 17 9 Yanıtla
  • Hakan korkmaz: diğer Adana havalimanıda açık olsa nolacakti sanki yani hazır açık olan neden kapitiliyor 15 5 Yanıtla
  • Osman Koca: şakirpaşa havalimanı cok rahatttı..gerek yoktu tarsusa. 10 5 Yanıtla
  • Çelikk: hayırlı olsun adana ya eline sağlık 2 4 Yanıtla
  • safran: Her kim olursa olsun bu vatan için güzel şeyler yapanlardan Allah razı olsun. 1 0 Yanıtla
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